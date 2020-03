Huawei Mate Xs nutitelefon viib uuendusliku tehnoloogia uuele tasemele

Veebruaris Barcelonas ilmavalgust näinud Huawei Mate Xs volditav nutitelefon kompab uuenduslike tehnoloogiate piire. Seadme Falcon Wing liigendsüsteem võimaldab nupuvajutusel nutitelefoni muuta pilkupüüdvaks tahvelarvutiks. Kuid milliseid omadusi sisaldab see lipulaev veel?

Tuttav lahendus, uus hing

Ehkki väliseid muudatusi võrreldes Mate X-ga on uue seadme puhul vähe, on siiski tegu erakordse seadmega. Nutitelefoni ja tahvelarvuti omadused on mugavalt kombineeritud ühte, taskusse mahtuvasse seadmesse. Kokkuvoldituna on Huawei Mate Xs-il 6,6-tolline põhiekraan ja 6,38-tolline sekundaarne ekraan – lahtivoldituna avaneb kasutajale sile 8-tolline FullView tahvelarvuti ekraan.

Visuaalselt pole Huawei peaaegu midagi muutnud ja kui on, siis muudatused on praktilist laadi. Näiteks on Huawei täiustanud ekraani hinge ehitust. Falcon Wing liigend on valmistatud enam kui sajast omavahel ühenduvast osast kogu telefoni pikkuses ja kuna Huawei on otsustanud ekraani paigutada välisküljele, on välistatud kuvari kortsumine. Ideaalselt sileda ekraani tagab tsirkooniumipõhise vedelmetalliga disain, mis on titaanisulamist 120% kõvem ja võimaldab täissuuruses ekraani avada täiesti ühtlase pinnana.

Ekraani kokkuvoltimine nõuab ka pisut harjumist, kuna ekraan püsib voldituna lukuga paigas. Telefoni ekraanid on avatavad külgribal asuva nupu abil. Mate Xs-i eripära on see, et ekraan on volditav seadmest väljapoole. Telefon on volditult 11 mm paksune, mis teeb sellest kõige õhema omasuguse turul. Tahvelarvuti režiimis on seadme kõige õhema osa paksus kõigest 5,4mm.

Tahvelarvuti režiimile lülitudes kohanevad rakendused automaatselt suurema ekraanisuurusega. Mõnes rakenduses on ka rakenduste kordistaja, mis võimaldab näidata sama rakenduse kahte erinevat vaadet kõrvuti. Samuti saab ekraanidel üheaegselt avada kaks erinevat äppi ja neis paralleelselt töötada.

Tipptasemel kaamera

Huawei on telefonikaamerate poolest tippude tipp ja Mate Xs kaitseb seda tiitlit mitmekülgse kaamerasüsteemiga, mis pakub AI võimalusi muljetavaldavate kaadrite pildistamiseks. Mate Xs-i eeliseks on see, et põhikaamerasüsteem toimib ka selfie-kaamerana ekraani voltimisel, võimaldades teha nii efektseid selfisid.

Telefon on varustatud Leica supersensoriga nelikkaameraga. Sellel on 40 MP supersensoriga põhikaamera, 16 MP ülilainurk kaamera, 8 MP telefoto kaamera ning 3D-sügavuskaamera, mille võimas Leica kaamerasüsteem kasutab kõiki volditava korpuse võimalusi, täites nii eesmiste kui ka tagumiste kaamerate ülesannet ning toetades laialdasi fotograafilisi võimalusi.

Kaamerasüsteemi toetab optiline ja tehisintellektil põhinev pildistabilisaator, mis tagab stabiilse pildistamise ka 30x suumimisel. Nagu kõik kaamerasüsteemid, toetab ka SuperSensing Leica Quad kaamera ISO 204800 ja jäädvustab ka hämaras professionaalseid pilte.

Märkimisväärne jõudlus

Rööprähklemine on suure ekraaniga kokkuklapitavate nutitelefonide üks peamisi eeliseid ja Huawei on selle Xs’i puhul suurepäraselt integreerinud. Lükatav riba näitab rakendusi, mida saab käivitada mitme ekraaniga ja neid on võimalik vajalikule kohale lohistada. Kaks rakendust jooksevad ekraanil külg külje kõrval ja kolmas hõljub ülaosas. See on elegantne, kasulik ja kiire.

Mate Xs sisaldab Huawei uusimat Kirin 990 5G SoC kiibistikku, mis on üles ehitatud 7nm + tehnoloogiale ja on ainus integreeritud 5G modemiga kiibistik. Huawei varustas Mate X-e ka väga helde 512 GB salvestusruumiga, 8 GB RAM-i abil käsitletakse kõiki rakendusi. See koosneb kaheksatuumalisest protsessorist, mille riistvaraline graafikaprotsessor on Huawei ajaloo võimsaim.

Lisaks sellele, et kiip on maailmas esimene kaubanduses saadaolev SoC, kus on integreeritud 5G jõudlus, on see ka esimene täissagedusega 5G SoC. Seade toetab 2G, 3G, 4G ja 5G ühenduvust ka eraldiseisvates režiimides.

Kogu selle tehnoloogia toiteallikaks on 4500mAh aku, mis kestab kogu päeva ja mida saab kaasasoleva 45W laadija abil välgukiirusel laadida.

Uuendatud AppGallery äpipood

Huawei Mate Xs on esimene seade, millega tuuakse turule uuenenud AppGallery ehk Huwei enda rakenduste levitamisplatvormiga. Keskkonnast saavad kasutajad alla laadida kolmanda osapoole rakendusi, mis on spetsiaalselt Mate Xs mudeli jaoks kohandatud ja nautida 5G volditava ekraani parimaid omadusi. Huawei kutsub arendajaid üle maailma ühinema HMS ökosüsteemiga.

Huawei andmetel tehti 2019. aastal AppGallery'ist allalaadimisi enam kui 210 miljardit ja kogu maailmas on enam kui 1,3 miljonit registreeritud Huawei arendajat. Huawei tahab AppGallery'st teha parima võimaliku äpipoe, mis on kohandatud Huawei seadme kasutajatele. Ühtlasi töötab ettevõte aktiivselt ka selle nimel, et kõige olulisemad kohalikud rakendused jõuaks võimalikult kiiresti ka AppGallerysse.