HUAWEI koostöö Ženja Fokiniga inspireerib mehi aksessuaaridele mõtlema

Huawei ja stilisti Ženja Fokin lõid käed, et inspireerida kaasaegset meest riietuma mitmekesiselt ja teadvustada tõsiasja, et aksessuaaridena mõjuvad ka igapäevased nutiseadmed. Koostööst valmis kaasahaarav video ja fotoseeria modell Erik Vendiga.

Projekti eesmärk on inspireerida kaasaegset kiire elutempoga meest sügisel oma garderoobi värskendama ja rõivaid ootamatul viisil kokku sobitama, aga mõtlema ka aksessuaaridele. Fotoseeriaks valitud rõivakomplektide juurde sobitas Ženja Fokin Huawei uusimaid tooteid, et näidata, kuidas igapäevased tehnikavidinad mõjuvad aksessuaaridena. Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitab, et Huawei seadmete ajatu disain sobitub paljude rõivastiilidega: „Kuna telefone, käekelli ja ka kõrvaklappe kasutatakse iga päev, siis mõjutavad need inimese välimust. Pakkusime Ženjale rõivakomplektidega kokku sobitamiseks Huawei uusimaid seadmeid, Huawei Watch GT 2 Pro ja Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappe.“

Fotoseeriasse kutsuti modelliks pikalt Austraalias elanud ja kõrgelt hinnatud Eesti päritolu modell Erik Vent, kes sarnaneb Brad Pittiga. Ženja on koostööpartneritest vaimustuses: „See on lihtsalt fantastiline asjade kokkulangevus, et mul oli vaja modelli meeste sügisgarderoobi esitlemiseks ja Erik on juhuslikult praegu Eestis – sellist võimalust ei saanud kasutamata jätta. Koos fotograaf Taavi Luhamaaga ja Hilife videopoistega oli meil koostööks Huaweiga täiuslik dream-team.“

Kaasaegse mehe sügisese garderoobi jaoks valis Ženja välja smart-casual riided igaks elujuhtumiks: viigipüksid, kvaliteetne pullover, triiksärk, teksad ja nahktagi – neid omavahel kombineerides võib saavutada lõputu hulga outfite. Ženja kirjeldab, kuidas ta rõivavaliku tehnikaseadmetega kokku sobitas: „Nutiseadmete sobitamine erinevate rõivakomplektidega ei ole keeruline, kui sul on Huawei FreeBuds Pro kõrvaklapid, mille ilus metalne läige mõjub futuristliku ehtena. Käekellal Huawei Watch GT 2 Pro-l puudub tüüpilise spordikella dressi-tossu vaib, mis sageli rikub stiilse outfiti täiesti ära. Seda klassikalise välimusega kvaliteetsetest titaanist kerega ja safiirklaasiga nutikella sobib moodsal mehel kanda igas olukorras,“ kinnitab Ženja.

Ženja on veendunud, et nii uusi rõivaid kui ka tehnikat valides tuleb esikohale seada kasutajamugavus, kvaliteet ja disain: „Riided ja nutiseadmed peavad meie elu lihtsamaks ja mugavamaks muutma, mitte looma lisaprobleeme. See on ju tüütu, kui king pigistab või kui kõrvaklapid ei ühildu seadmetega sujuvalt. Pikaaegse Huawei kasutajana julgen kinnitada, et need tooted on selles mõttes usaldusväärne valik.“

Jekaterina Mishina kiidab uue käekella aku kestust: „Huawei Watch GT 2 Pro aku peab vastu kuni kaks nädalat ja sellel on ilus ajatu disain. Uued intelligentse helituvastuse ja mürasummutusega juhtmevabad kõrvaklapid Huawei FreeBuds Pro ühilduvad vajadusel sujuvalt mitme seadmega. Need uued omadused tagavad kasutajale maksimaalse mugavuse.“

Koostööprojekti tulemusena loodud fotoseeria näitab, et igapäevased nutiseadmetel on aksessuaaridena meie välimusele oluline mõju. „Kui sa kannad alati endaga kaasas ja kasutad päevas kokku mitu tundi mingit teatud eset, siis see muutub sinu aksessuaariks ja mõjutab sinu väljanägemist. Aga paljud ei ole siiani harjunud mõtlema nutiseadmetest kui aksessuaaridest – on aeg seda muuta,“ selgitab Ženja Fokin.

Video: Hilife

Fotod: Taavi Luhamaa

Modell: Erik Vent

Stiil: Ženja Fokin

Täname: Renard Speed Shop / One Sixty

Riided: Tallinna Kaubamaja (Matinique, Tiger of Sweden), Reserved, Versace, Renard Speed Shop.