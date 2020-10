Huawei FreeBuds Pro kõrvaklapid esitavad väljakutse ka kõige valjemale keskkonnamürale

Oleme pidevalt ümbritsetud erinevatest helidest, mis mõjutavad meie enesetunnet ja keskendumisvõimet. Sageli ei pane me tähelegi müra, mille keskel oleme – näiteks arvutiklaviatuuri klõbinat avatud kontoris või tänavapuhastusmasina, ühistranspordi või autode müra akna taga. Uute Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappide kasutajatele avaneb aga täiesti uus maailm, sest tänu aktiivsele mürasummutusele jäävad ümbritseva keskkonna helid klappide taha.

Juhtmevabade kõrvaklappide puhul saavad otsustavaks neli omadust: helikvaliteet, juhtmeta ühenduse kvaliteet, aku kestvus ja välimus. Kuidas vastavad uued Huawei FreeBuds Pro kõrvaklapid nendele kriteeriumitele?

Ütle ümbritsevatele helidele hüvasti

Oleme harjunud, et ükskõik, kus me viibime, keskkonnamüra pole võimalik päris kinni keerata. Iseäranis olukordades, kus müra on eriti tugev: õhku tõusvas lennukis või ilutulestikku vaadates. Ent Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappide arendajad on pühendunud nende reeglite ümberkirjutamisele, sest lülitades klapid sisse, ei kuule te tõesti midagi muud kui oma muusikat või inimest, kellega räägite – olenemata asukohast. Kõrvaklapid esitavad väljakutse nii lennukitele, tänavamürale, rohkete külastajatega restoranidele kui ka valjule taustamuusikale. Kuidas on see võimalik?

Vastus on, et tänu hübriidsele aktiivsele mürasummutusele. Tänu sisse- ja väljapoole suunatud mikrofonidele tuvastavad klapid igasuguse müra ja isoleerivad selle täpsete helisignaalidega. Kõrvaklappidega saab summutada heli tugevusega kuni 40 detsibelli – helitugevuse järgi tunnevad need automaatselt ära keskkonna, kus kasutaja on, rakendades sellele vastavat mürasummutust. Näiteks lennukiga lennates või sarnases müratsoonis saab kõrvaklapid lülitada režiimi „ultra“; töötades kontoris, kus on pidev klaviatuuri klõbin või muud segavad helid, lülita sisse režiim „hubane“; kõndides tänaval või istudes rahvarohkes kohvikus, rakenda režiimi "üldine".

Lisaks eelnevale vähendab FreeBuds Pro ainulaadne kõrvaklappide häälerežiim vestluste ajal inimesi ümbritsevat müra, et kaaslast oleks kerge kuulda ka lärmakas keskkonnas.

Juhtmeta ühendus püsib ka siis, kui telefon on käekotis või taskupõhjas





Juhtmega kõrvaklapid pakuvad küll stabiilset ühendust, kuid nende sassi läinud juhtmeid on tüütu lahti harutada, samuti võib juhtuda, et käsi jääb juhtme taha kinni ja tõmbab klapi kõrvast. Kuigi juhtmeta kõrvaklapid on juba ammu saanud paljude jaoks esmaseks valikuks, on nende probleemiks tihti olnud kehv ühenduvus teise seadmega – eriti olukorras, kus telefon on koti- või taskupõhjas. Selle probleemi lahendamiseks on Huawei FreeBuds Pro kõrvaklapid loodud laia signaaliulatusega, tänu millele püsib ühendus stabiilsena ka siis, kui telefon on teiste esemete all või pisut kaugemal.

Samuti on igal FreeBuds Pro peakomplektil kaks Bluetoothi antenni, mis tagavad 360-kraadise signaali katvuse ja säilitavad sujuva ühenduse. Pannes järjepideva ühenduvuse kokku ümbritseva heli aktiivse summutamisega, saame kõrvaklapid, mida lihtsalt ei taha enam peast ära võtta.

Unustage sagedased laadimised





Juhul kui mürasummutus on välja lülitatud, võimaldab Huawei FreeBuds Pro peakomplekt kuulata ühe laadimisega kuni 7 tundi ja laadimisümbrisega kuni 30 tundi järjest. Kui mürasummutus on sisse lülitatud, saab ühe laadimisega muusikat kuulata kuni 4,5 tundi ja laadimisümbrisega kuni 20 tundi. Kui mürasummutus on aktiveeritud, saab peakomplektiga ühe laadimisega helistada ja rääkida kuni 3,5 tundi ja laadimisümbrisega kuni 16 tundi. See tõestab, et müra vähendamise nautimiseks ei ohverda me suurt osa aku tööajast. Kuna kõrvaklappide laadimisümbrist saab igal ajal kaasas kanda ja oma nutitelefoni või tahvelarvutiga laadida, muutub kõrvaklappide kasutusaeg sisuliselt piiramatuks.

Kõrvaklapid, mis täiendavad igat stiili





Meie stiil ei piirdu enam ainult moodsate kingade, pükste, uue sügismantli või ereda salliga. Tänapäeval pöörduvad möödujate pilgud ka meie nutiseadmete poole – olgu selleks siis mobiiltelefon, kell või kõrvaklapid. Ja kuigi saame nutitelefoni alati taskusse peita ja kella varrukaga katta, on kõrvaklapid enamasti nähtavad ja märgatavad. Huawei FreeBuds Pro saab ka stiiliväljakutsega lihtsalt hakkama. Need pole mitte ainult kaasaegse ja viimistletud disainiga, valida on ka kolme erineva värvi vahel: hõbedase metalse läikega, keraamiline valge ja klassikaline tahmamust.

Uuendusliku rohelise tehnoloogia eest on Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappe tunnustatud esimese astme SGS keskkonnasertifikaadiga, mis tähendab, et uued juhtmeta kõrvaklapid juhivad tehnoloogiatööstust ka keskkonnastandardites.

Kui soovite ennast ümbritsevast mürast täielikult välja lülitada, hoolite alati kvaliteetsest ja katkematust traadita ühendusest, aku pikaaegsest kestvusest ning kaasaegsest disainist, on FreeBuds Pro kõrvaklapid just õige valik. Pikk võitlus ümbritseva keskkonnamüraga on lõplikult läbi saanud.