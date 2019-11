Huawei FreeBuds 3 – suurte kõrvaklappide tehnoloogia täieliku juhtmevabadusega

Aktiivne mürasummutus, mikrofoni müra vähendav tuulekindel disain, pikk akukestvus ning ülim kasutusmugavus on vaid mõned märksõnad, millega võib Huawei uusi FreeBuds 3 klappe iseloomustada.

Kõrvaklapid on tehnikavidinad, mille vajalikkuses ei kahtle usutavasti keegi, kuid selle üle, milliseid klappe eelistada, võiks vaidlema jäädagi. Siiani on peetud parimaks lahenduseks ikkagi klassikalisi suuri kõrvaklappe, sest need pakuvad eri funktsioone, kuid nende paratamatuks kõrvalnähuks on just suurus. Huawei FreeBuds 3 klapid on võtnud parima suurtest klappidest ning kolinud selle kõik miniatuursesse vormi, kaotamata funktsionaalsuses ja mugavuses.

Aktiivne mürasummutus

Üheks atraktiivseimaks funktsiooniks Huawei FreeBuds 3 klappide puhul on nende aktiivne mürasummutus. Mis see on? Hästi lihtsalt öeldes on tegemist võimekusega, mille kaudu välistavad klapid erineva müra, mis tungib sinu kuulmekanalisse. See annab omakorda võimaluse nautida kas telefonikõnesid või muusikat täiesti uue kvaliteediga, kuivõrd segavaid tegureid ehk välismüra praktiliselt polegi. Kui varasemalt oli aktiivne mürasummutus üks suuremaid põhjuseid, miks eelistada suuri kõrvaklappe, siis pidevalt arenev tehnoloogia on neilt selle eelise röövinud ning mürasummutusega kõrvaklapid võivad olla ka väikesed ja tõeliselt mugavad nii kõrvas kanda kui ka taskusse pista.

Pikk aku vastupidavus ja ühendus telefoniga ka suurelt distantsilt

Kogu kasutatav elektroonika vajab vastupidavat akut. See kehtib ka Huawei FreeBuds 3 klappide puhul. Nii ongi tootja suutnud klappidest välja võluda muljet avaldava neljatunnise kasutusaja, millele lisab veel 20 tundi kastusaega mõõtudelt vaevalt poole hokilitri suurune klappide hoidik. Pika kasutusaja taga seisab jällegi Huawei Kirini protsessor, täpsemalt A1 protsessor. See annab peale klappide pika akuea ka suurepärase levi, mis koostöös Bluetooth 5.1-ga tähendab, et võid rahulikult jätta oma telefoni lauale ning saad kodus või kontoris kuulata muusikat või teha kõnesid täiesti südamerahus ka ilma telefoni juures passimata.

Paranenud kõnekvaliteet tänu uuenduslikule mikrofonidisainile

Üheks suureks mureks juhtmevabade nööpklappide puhul on nende mikrofoni kvaliteet telefonikõne teises otsas olija jaoks. Kuna mikrofon peab suutma kasutaja kõne kinni püüda kaugemalt kui tavalisel moel telefoniga rääkides, on ta tundlikum. See aga loob olukorra, kus mikrofon püüab lisaks kõnele kinni ka kõik ümbritsevad helid. Huawei FreeBuds 3 puhul on aga tootja muutnud oma klappides asuvate mikrofonide disaini nii, et lubab selget kõneheli ka näiteks olukorras, kus kihutad jalgrattaga, rääkides samal ajal klappidesse. Kuulda jääb mitte tuulevihin, vaid selge kõne.

Parimad klapid on need, mis on alati kaasas

FreeBuds 3 klappide kasuks räägib veel üks tõsiasi: neid on ülimalt lihtne igale poole kaasa võtta. Nad mahuvad vabalt su käekotti või meeste puhul näiteks teksapükste sellesse pisikesse taskusse, mis on alati tühjana seisnud. Mõlemad klapid kaaluvad tühised 4,5 grammi ning isegi koos laadimiskarbiga on nad kaasavõtmiseks ülimalt mugavad. Kui veel korraks välimust mainida, siis klapid on saadaval nii mustas kui valges värvitoonis. Samuti ühilduvad need absoluutselt iga telefoniga, kuigi nende parim funktsionaalsus tuleb siiski välja just Huawei telefonidega. Ometigi, kui oled otsimas mugavaid ning häid klappe mõne teise tootja telefoniga kasutamiseks, võid vabalt valikusse võtta ka FreeBuds 3 klapid.