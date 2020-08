Huawei esitles Eestis esmakordselt uuendatud MateBook X Pro sülearvutit

Tehnoloogiaettevõte Huawei tutvustas täna toimunud esitlusel uut MateBook X Pro sülearvutit. Hõlpsam kaasaskantavus, uus FullView ekraan, suurepärane jõudlus ja nutikam ühenduvus on vaid mõned märksõnad, mis iseloomustavad tootja uut lipulaeva personaalarvutite turul.

„Esmaklassiline välimus, uuenduslik tehnoloogia ja intelligentsus on vääramatu osa MateBook X Pro seeria DNA-st ja selle uusim väljund kannab pärandit edasi. Läbimurded puutetundlikus Ultra FullView ekraanis, energiatarbimises, jõudluses ning ühenduvuses aitavad kasutajal igal ajal ja igas kohas produktiivne olla. See on siiani meie võimsaim ja intelligentseim seade,“ ütles Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Ultra FullView kogemus

Uuel MateBook X Pro sülearvutil on pilkupüüdev CNC-töödeldud matt metallist korpus ja see on saadaval kosmosehallis varjundis. Sülearvuti on suurepäraselt kaasaskantav, kuna see on õhuke, vaid 14,6 mm, ja kaalub 1,33 kg, mis muudab selle ideaalseks seadmeks igale inimesele, kes hindab liikuvust ning tulemuslikkust.

Kasutades juhtivaid tööstusdisainilahendusi, lõi Huawei Ultra FullView ekraani, mille õhukesed raamid aitavad MateBook X Prol saavutada muljet avaldava 91-protsendilise kuvari ja korpuse suhte. 13,9-tolline LTPS-paneel toetab kuni 3K eraldusvõimet (3000 x 2000) ja 100 protsenti sRGB värvigammast. Rikkalikud värvid ja 3K eraldusvõime loovad tõetruu pildi, pakkudes kaasahaaravamat meelelahutuskogemust kui kunagi varem. 3 : 2 kuvasuhe sobib suurepäraselt lugemiseks ja kirjutamiseks.

MateBook X Pro võimsad nelikkõlarid ja jagatud sagedusega ehitus tähendavad, et bassikõlarid esitavad sügavat ning resoneerivat bassi ja kõrgsageduskõlarid selgeid kõrgsagedusi. Lisaks oskavad nelikmikrofon ja nutikas müratasandusfunktsioon tõhusalt keskkonnamüra filtreerida.

Ülim jõudlus ja maksimaalne tootlikkus

Uue kerge ja kaasaskantava Huawei MateBook X Pro sees on kompromissitu jõudlus koos 10. põlvkonna Intel® Core™ i7-10510U-ga. Varustatud NVIDIA® GeForce® MX250-ga, mis töötab 2 GB GDDR5-ga, pakub uus Huawei MateBook X Pro piisavat jõudlust igaks tegevuseks alates graafilisest ja videotöötlusest kuni mängude ning multimeedia tarbimiseni. Sülearvutil on nutikas jahutussüsteem, mis vaheldub dünaamiliselt aktiivse ja passiivse režiimi vahel, tagades tõhusama ning vaiksema jahutuse.

Huawei MateBook X Prol on kauakestev 56-vatine aku koos 65-vatise C-tüüpi kaasaskantava adapteriga, mis lisaks sülearvuti laadimisele võimaldab teatud telefonide puhul ka Huawei SuperCharge kiirlaadimist.

Juhtmevabade ühenduste jaoks kasutab uus MateBook X uuenduslikku Bluetooth 5.0 tehnoloogiat, mis kahekordistab andmeedastuskiirust ja pakub koguni neli korda suuremat signaali leviala ning kaheksa korda tugevamat ülekandevõimet võrreldes varasema põlvkonnaga.

Nutikas ühenduvus

„Tuginedes MateBook X Pro heale töötlemisvõimele ja süsteemi võimalustele, ühildas Huawei Windowsi ja Androidi süsteemid. Sülearvutis on nüüd võimalik kuvada telefoni ekraani, mis võimaldab sama klaviatuuri ja hiire kaudu kolleegidega sõnumite vahetamise ajal oma faile ühest seadmest teise lohistada ning neid sülearvutis redigeerida,“ märkis Mishina

Huawei poolt esimesena kasutusele võetud sõrmejäljelugejaga toitenupp ja klaviatuuri peidetud kaamera pakuvad mugavat ja ainulaadset kasutajakogemust. Sõrmejäljelugeja võimaldab arvuti sisselülitamisel kiiresti isikut tuvastada ja kaamera kaitseb kasutajate privaatsust ning maksimeerib samal ajal ekraani kuvapinda.

Uus MateBook X Pro on Eestis saadaval alates augusti algusest soovitusliku jaehinnaga 1999 eurot.