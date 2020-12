Huawei avas mängutoetuste programmi indie-arendajatele

Tehnoloogiaettevõte Huawei käivitas koostöös maailma juhtiva arendusplatvormiga Unity spetsiaalse mängutoetuste programmi indie-arendajatele ja väikestele stuudiotele. Algatuse eesmärk on toetada arendajaid mängude lansseerimisel ja ülemaailmsel levitamisel läbi Huawei ametliku rakenduste platvormi AppGallery.

Huawei algatuse raames pakutakse indie-arendajatele kokku kuni 30 000 euro väärtuses AppGallery krediiti, täielikku tehnilist tuge ja esiletõstmist rakendustepoe indie-mängude spetsiaalses kategoorias. AppGallery on lühikese ajaga kasvanud maailma suuruselt kolmandaks rakenduste poeks, millel on üle 500 miljoni igakuise aktiivse kasutaja 170 riigis.

„Käesoleva algatuse eesmärk on pakkuda lisatoetust just väiksematele arendajatele ja stuudiotele, et võimaldada ka neil oma mängude käivitamist ja kasvatamist ülemaailmsel platvormil. Käesoleval aastal on AppGallery allalaadimiste arv jõudnud 294 miljardini, rakendustepoel on 2 miljonit registreeritud arendajat ning 18 erinevat rakenduste kategooriat,“ märkis Huawei Mobile Service äriarenduse juht Vitali Donskoi.

Kõikidel indie-arendajatel ja väikestel stuudiotel, kes on avaldanud AppGallerys mängu läbi Unity jaotusportaali (Unity Distribution Portal - UND) käesoleva aasta 19. novembrist kuni 14. detsembrini, on võimalus saada eritoetusi. Sinna hulka kuulub 85% rakenduse sisesest müügitulust mängu arendajale esimese kahe aasta jooksul ning täielik tehniline tugi AppGalleryga liitumisel ja mängu lisamisel. 30 parimat indie-mängu saavad Huawei reklaamiplatvormil 1000 euro väärtuses krediiti ning toetuse esimese kampaania käivitamiseks. Ühtlasi tõstetakse parimaid mänge esile AppGallery spetsiaalses indie-mängu kategoorias.

Donskoi sõnul on Huawei pühendunud arendajate kogukonna toetamisele ja neisse investeerimisse, käesolev algatus on järgmine oluline samm sellel teel: „Mobiilsete mängude tööstus on viimastel aastatel näidanud uskumatut kasvu ja mul on hea meel, et saame toetada rohkem indie-arendajaid ja -stuudioid oma mängude turule toomisel. Meie huvi pole mitte ainult rakenduste arendamine ja toimimine Huawei nutitelefonides, vaid ka valdkonna üldine õnnestumine ja areng."

Mängutoetuste programmis osalemiseks kutsutakse arendajaid üles looma oma Huawei arendajakonto ja esitama mäng UND kaudu AppGalleryle 14. detsembriks.

Mängu esitamine ja info.