Huawei AppGallery pakub ainulaadset võimalust e-kaubanduseks: tasuta reklaam jõuab miljonite tarbijateni kogu Euroopas

E-kaubandusettevõtetele pakutakse AppGallery populaarses jaotises Kollektsioonid väga nähtavaid positsioone, tasuta reklaami AppGallery avalehel, mille väärtus on kuni 2500 eurot. Ettevõtted, kes soovivad saada loetletud hüvitisi, peavad registreeruma ajavahemikus tänasest kuni 31. detsembrini, saades nähtavust 36 miljoni AppGallery kasutaja hulgas kogu Euroopas.

Programm on avatud kolmele konkreetsele ärigrupile: e-kaubanduse kaubamärgid ja ettevõtted, mida praegu AppGallery-s ei ole; ettevõtted, kelle rakendused on juba AppGallery rakenduses, kuid pole rakendanud Huawei mobiilsideteenuste (HMS) integreerimist, kuid soovivad seda teha; ja ettevõtted, kes on rakenduses AppGallery ning HMS-i integratsioon on tehtud.

"Selle kampaaniaga püüame kiirendada jaemüügis asuvaid e-poode ja rakenduste arendajaid AppGallery-ga liituma," ütles Wang Heng, Huawei tarbijate ärigrupi ülemaailmsete partnerluste ja ökoarenduse asepresident.

Kogenud AppGallery inseneride ja tehnilise toe meeskond töötab otse rakenduste omanike ja arendajatega, et rakendada parimaid võimalikke AppGallery reklaamikampaaniaid ja integreerida rakendusi HMS-iga võimalikult lihtsalt. Lisaks pakub Huawei veelgi parema tulemuse saavutamiseks hüviste süsteemi, kus rakenduste omanikud saavad teenida 90% kasumist, võrreldes teiste rakenduste poodide vaid 70%-ga.

"Selles kampaanias kasutame täielikult ära tehnilisi, turundus- ja tulude suurendamise võimalusi, et e-kaubanduse ettevõtted ja rakenduste arendajad saaksid sellest kohe kasu. Pakkumine kehtib ainult aasta lõpuni, nii et need, kes soovivad seda ainulaadset võimalust kasutada miljonite uute mobiilikasutajateni jõudmiseks, peavad viivitamatult kandideerima, ”lisab Wang Heng.

Rakenduse integreerimine Huawei mobiilsideteenustega võtab keskmiselt kaks nädalat, kuna Huawei on protsessi lihtsustanud viie etapini. Uute kasutajate registreerimine kinnitatakse ühe päeva jooksul, rakenduse laadimine võtab aega kuni 15 minutit, mis tähendab, et enne rakenduse käivitamist kulub ühe tööriista HMS-s programmeerimiseks umbes 3 päeva.