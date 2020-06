Huawei AppGallery – isikupärasta oma telefon just sulle sobivaks

Rakenduste ehk äppide ajalugu

Rakendused on telefonides olnud alati. Tõsi – me pole osanud neid alati eraldiseisvate rakendustena tajuda. Ometigi on ju tegelikult eraldiseisev rakendus olnud nii sõnumite vastuvõtmine kui ka näiteks veebibrauser. Ja seda ka siis, kui me ei osanud veel ettegi kujutada, milliseid äppe võiks olla, teha või tahta.

Esimesed nutitelefonid olid samuti üpris rakendustevaesed – täpselt nagu tootja ette nägi, täpselt selliseid rakendusi me ka kasutasime: veebibrauser, YouTube, mingi muusikaäpp. Valikut oli päris vähe ja ise midagi lisada oli pea võimatu.

Päriselt tulid rakendused meie teadvusesse 2000. aastate lõpu poole ja siis toimus ka üldine plahvatus, mille tulemusel tunnemegi nüüd näiteks Instagrami või siis Angry Birdsi mängu. Ühel hetkel olid äpid igas telefonis, igal pool ja mis kõige lahedam – igal inimesel oli tänu neile võimalik oma telefon ISE just selliseks teha, nagu hing ihaldas.

Igal tootjal oma rakendustepood

Nagu kõik, kes on moodsate telefonidega kokku puutunud, teavad, siis ühe telefonitootja jaoks sobivad ühe konktreetse poe äpid, teisele teise omad. Erandiks pole siinjuures enam ka Huawei, kes tulnud jõuliselt turule just enda uutesse telefonidesse sobiva Huawei AppGallery-nimelise poega. Nagu ka kõikide teiste tootjate poodidest, leiad sealt kõik oma mobiilseks eluks vajaliku: kaardirakendused, mängud ja fototöötlustarkvara. Lisaks ka loomulikult kodumaised lemmikud, kasvõi Delfi rakenduse, mis aitab pidevalt uudistega kursis olla. Loomulikult on ka Huawei AppGallery pidevas arengus ning sinna lisandub peaaegu iga päev midagi uut, kasulikku ja põnevat. Selge on see, et valikut on rohkelt nii tasuliste kui ka tasuta rakenduste seast, oluline on vaid endale sobiv ja õige üles leida.

Huawei AppGallery on saadaval kõikides Huawei telefonides ja selle kasutamine on täpselt sama lihtne kui kõikide teiste rakendustepoodide. Juba mõne näpuvajutusega on sobilik rakendus leitud ning ka installeerimine käib kiiresti ja vaevatult.

Seega polegi kokkuvõttes tähtis, kas nimetad oma telefonis olevaid abilisi rakendusteks või äppideks. Tähtis on see, et nad aitaksid sul teha oma telefonist just sulle kõige käepärasema kaaslase.