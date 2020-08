Hea rakendus peab olema lihtne, funktsionaalne ja võimalikult kättesaadav

Mobiilirakenduste ajastul on müük muutunud varasemast märgatavalt lihtsamaks. Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete juht Janne Laik usub, et mobiilne ostlemine on just igapäevaste toidu- ja esmatarbekaupade vaates parim võimalus kiireks, lihtsaks, mugavaks ja kontaktivabaks ostukogemuse pakkumiseks klientidele. Milline oli Maxima lähenemine oma äpi arendusele, mida tuleb silmas pidada kui lood oma enda ettevõttele rakendust ja miks otsustas ettevõtte AppGallery platvormiga liituda saad teada järgnevalt.

„Meie soov on pakkuda kliendile veelgi mugavamat ostukogemust. Paratamatult hoiame telefoni alati enda lähedal, mistõttu on selle kasutamine jaeketi ja kliendi vahelises suhtluses parim valik. Kliendi vaatest on oluline pakkuda talle vaid relevantset infot ja funktsionaalsust. Teise ja laiema eesmärgina saame välja tuua ka keskkonnasäästlikkuse - kui me viime nii ostutšeki kui kliendi- ja pangakaardi elektrooniliseks, aitab see vähendada paberi- ja plastiku jalajälge,“ ütleb Laik.

Turundusjuhi sõnul pole igal ettevõttel eraldivõetuna oma rakendust ilmtingimata vaja, kui sellest pole kasu tema klientidele. „Konkreetselt Maxima vaatest on rakendus ennekõike suunatud kliendimugavuse tõstmiseks. Ning seda näitab ka meile juba laekunud tagasiside nii rakendustepoodide kui ka otseses kliendisuhtluses,“ märgib Laik.

Ettevõtte peab oma äpi kõige olulisemaks ja uuenduslikumaks osaks mobiilse ostupuldi funktiooni. „Igapäevaostude tegemiseks vajab klient vaid oma isiklikku nutitelefoni. Ei rahakotti, plastikust kliendi- või pangakaarti, sularaha. Maxima mobiiliäpp on väga lihtne ja turvaline, kõrvuti toodete skaneerimise funktsioonile saab ostja liita sellega oma (virtuaalse) kliendikaardi ja koguda ostuboonuseid. Lisaks saab telefoniomanik lisada rakendusse turvaliselt oma pangakaardi, et igapäevaostud täiesti kontaktivabalt ja mobiilselt teha,“ sõnas Laik.

Äpi ülesehitamisel lähtus Maxima lihtsast printsiibist – teeme ainult seda, mida ostjal on vaja. „Rakendus peab olema lihtne ja kõik funktsioonid kliendile vajalikud. Ka reklaamkampaanias keskendusime lihtsusele ja peamise omaduse – mobiilse ostupuldi – kasudele,“ rõhutab Laik.

Huawei AppGallery-ga liitumise tingis soov olla olemas kõigi oma klientide jaoks. „Meie kauplusi külastab Eestis sadu tuhandeid ostjaid päevas, mistõttu ka meie mobiilne ostupult peab olema kättesaadav kõigile kasutajatele, sh kõigis enimlevinud nutitelefonide tootjate seadmetes. Täna meil juba on üle 55 000 Maxima rakenduse kasutaja ning saime väga selgelt soove liitumiseks ka AppGallery rakendustepoe kasutajatelt,“ ütles Laik.

Huawei Mobile Service’i (HMS) äriarenduse juhi Vitali Donskoi sõnul on oluline, et mobiilirakendus oleks kättesaadav ka mitmel erineval platvormil ja operatsioonisüsteemil. “Äpi levikule ja kasutajakogemusele tuleb kasuks, kui see on avaldatud võimalikult paljudes äpipoodides, sest nii tekib rakendusel enda ökosüsteem ja tarbija ei pea seadme eelistuse muutumisel loobuma oma lemmikpoe mobiilsetest teenustest,“ ütles ta.

Donskoi sõnul on Huawei Mobile Service ökosüsteem loodud selleks, et muuta rakenduste integreerimine võimalikult sujuvaks nii, et rakenduste omanikud saaksid arendusest võimalikult kiirelt kasu lõigata. „Meie aastatepikkune praktiline kogemus, asjatundlik tehnoloogiajuhtimine ja turvalised lahendused tagavad uute rakenduste hõlpsa integreerimise. Tänu pühendunud meeskonnale saame tagada, et AppGallery platvormi rakendused on optimeeritud ja kergesti kohandatavad, mis tähendab, et teie äpp jõuab pidevalt kasvava vaatajaskonnani,“ märgib Donskoi.

„Igas riigis, sealhulgas Eestis, on kohalikud Huawei meeskonnad, kes on pühendunud sellele, et muuta AppGallery võimalikult oluliseks kohalikuks ja globaalseks rakenduseks. Kohalikud meeskonnad suurendavad pidevalt populaarsemate rakenduste valikut, mida meie kasutajad armastavad ja millest sõltuvad, sealhulgas ülemaailmsed populaarsemad rakendused ja mängud, millest on saanud nende digitaalse elustiili põhiosa,“ lisab äriarenduse juht.

„Maxima on Eesti üks suurimaid jaekette. Kui pakume kliendile võimalust teha oma ostud veelgi mugavamalt ja kiiremalt, seda enam tunnetab ka ostja, et hoolime kauplejana tema vajadustest. Hetkel on meie jaoks ennekõike oluline, et rakendus annab igale kliendile võimaluse kontaktivabaks ja kiireks ostlemiseks. Eriti oluline on see hiljutise COVID-19 kriisi ja eriolukorra valguses. Ehk siis meie esmane eesmärk on anda ostjale kõige turvalisem ostuviis läbi oma telefoni, asendades selle kas siis ostupuldi või kassalindiga,“ märgib Laik.

Maxima Eesti rakenduse saab AppGallery vahendusel alla laadi siit.