Galerii: vaata, millised mobiilifotod valiti ülemaailmse konkursi võitjateks

Maailma suurima mobiilifotograafia konkursi „Next Image” parimad tööd keskendusid sel aastal suures osas inimese ja looduse kooskõlale ning sotsiaalsetele probleemidele. Tehnoloogiaettevõtte Huawei korraldatavale konkursile esitati rekordilised ligi 1,2 miljonit võistlustööd, millest 617 olid Eestist. Peaauhinnad läksid seekord Taani, Argentinasse ja Hiinasse.

Võrreldes mullusega esitati konkursile enam kui kaks korda rohkem töid, kokku 120 riigist. Peaauhinnaga pärjatud fotograafid Taanist, Argentinast ja Hiinast said auhinnaks 10 000 dollarit. Lisaks kolmele peaauhinnale kuulutas žürii välja 15 kategooria võitjat, 50 teise koha võitjat ja viis auväärse mainimise (Honorable Mention) auhinda. Kõikide kategooriate võitjatele anti kingituseks mobiiltelefon Huawei P40 Pro.

„Sel aastal konkursile esitatud tööd on meid üllatanud nii fotode kvaliteedi kui ka neile jäädvustatud uskumatult liigutavate lugudega. Tegeleme järjepidevalt Huawei telefonide fototehniliste võimaluste parandamisega ja ootame juba suure huviga, millised saavad olema järgmise aasta võistlustööd,“ sõnas Huawei strateegilise turunduse juht Li Changzhu.

Auhindadega pärjati ka kohalike voorude võitjaid. Augustis välja kuulutatud Eesti vooru võitjaks sai sotsiaalmeedias korraldatud rahvahääletuse tulemusel Kreidy Naudre, kes esitas mustvalge portreefoto kategoorias „Näod”. Maailma parimate hulka Eesti töö kahjuks seekord ei jõudnud.

Huawei Eesti kommunikatsioonijuht Helerin Kukk selgitas, et konkursi „Next Image” eesmärk on inspireerida ja innustada mobiiliomanikke panustama ning looma uut visuaalset kultuuri. „Tänu nutitelefonidele oleme me kõik tegelikult omal moel fotograafid. „Next Image” annab nii professionaalsetele fotograafidele kui ka tavalistele inimestele uue platvormi ja võimaluse ühiskonnas parasjagu oluliste lugude rääkimiseks ning tunnete visualiseerimiseks piltide ja videote kaudu. Näiteks esitati sel aastal palju töid, mis keskenduvad lastele, naiste tugevusele, looduskeskkonnale ja sotsiaalsetele probleemidele,” selgitas Kukk.

Konkursi „Next Image” žüriisse kuulusid paljud maailmakuulsad fotograafid, sealhulgas Magnumi fotograaf ja kaasaegse fotograafia suurkuju Steve McCurry, Vene moefotograaf Elizaveta Porodina, Rootsi fotograaf ja Profoto kuraator Karolina Henke ning Kanada ekstreemspordifotograaf Reuben Krabbe. Nendega liitusid Huawei Consumer Business Groupi globaalne brändijuht Andrew Garrihy ja tarbijastrateegia turundusosakonna aseminister HU Changwu.

Konkursile sai Huawei nutitelefoniga jäädvustatud fotosid esitada kuues kategoorias: lähedal-kaugel (Near Far); head ööd (Good Night); tere, elu! (Hello, Life!); näod (Faces); jutuvestja (Storyteller) ja videoformaadi jaoks mõeldud kategooria Live Moments.

Tänavu esitatud fotode ja videote puhul kasutatud mobiiltelefonide esikolmikusse kuulusid Huawei P-seeria mudelid, mille puhul on seatud tehnoloogilisteks eesmärkideks just nimelt mobiilse fotograafia piiride nihutamine.