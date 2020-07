Fotograafia alustalad aitavad jäädvustada pilkupüüdvaid pilte

Fotograafial on tohutu väljendusjõud. Tänapäeva visuaalses maailmas tasub teada peamisi pildistamise alustalasid, sest vaid mõne lihtsa nipiga on võimalik oma fotode kvaliteeti oluliselt parandada. Pane proovile oma Huawei seadme tippklassi fotovõimekus ja osale maailma suurimal nutifotograafia konkursil Next Image.

Enne nutitelefonide võidukäiku oli suurepäraste fotode tegemine võrdlemisi töömahukas protsess. Selleks oli vaja kallist kaamerat ja keerulist töötlustarkvara ning palju aega mõlema kasutama õppimiseks. Tänu tänapäevastele nutiseadmetele ja nendega kaasas käivatele rakendustele saame me teha kvaliteetseid fotosid ja neid redigeerida vaid mõne sõrmeliigutusega.

Kõik algab kompositsioonist

Ilus ja silmapaistev foto sõltub mitmest tegurist. Oluline on, et fotol kujutatud elemendid moodustaksid ühtse ja harmoonilise terviku. Hea kompositsiooni puhul tuleb mõista, et fotograafia kui kujutav kunst annab edasi omamoodi sõnumi ja pildistamisel on tähtis mõelda välja sõnumi fookus. Läbimõeldud kompositsioon aitab teha lihtsalt ilusast pildist unustamatu teose. Sõnumi esile tõstmiseks peab piirama seda, mis on pildil nähtav – isegi kui kaadris on palju huvitavaid objekte, ei saa neid kõiki fookusesse tõsta. Vali välja eristuvad elemendid ja proovi neid raamida. Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul tuleb siin appi kaameratarkvara. „Enamik tänapäevastest nutitelefonidest on varustatud kompositsiooni suunistega, mis kuvavad ekraanile virtuaalsed jooned, millest saab lähtuda foto raamistamisel,“ ütleb Mishina.

Valgus kui väljendusvahend

Valgustus võib kardinaalselt mõjutada seda, kuidas me keskkonda tajume. Fotodel olevad objektid näevad erinevates valgustingimustes välja erinevad. Valgus mõjutab foto iseloomu, see muudab pildi kas teravaks või õrnaks, läikivaks ja selgeks või häguseks ja pehmendatuks. Kaamera seadistusi muutmata proovi kasutada ühte neist meetoditest või nende kombinatsiooni: liiguta valgust, liiguta objekti või liiguta kaamerat. Nii on võimalik kontrollida valguse ja varju nurka ning kuju. Varjud on sama olulised kui heledad toonid, sest nende paigutus võimaldab kindlaks teha, kas valgus, objekt ja kaamera on õiges asetuses.

Tähelepanu detailidele

Tõeline ilu peitub väikestes detailides. Eesmärgiks on neid märgata ja jäädvustada. Ära karda vaadata täiesti uuest perspektiivist olukordi, objekte või inimesi, kellega igapäevaselt kohtud. Lähedalt, kaugelt, ülevalt või alt.

RAW-formaat annab detailidele teravuse

RAW-vormingus pildistamine on saanud professionaalide tavapäraseks salvestamise meetodiks. RAW-failidel on töötlemata piksleid, mis võimaldavad anduril näidata täpselt seda, mida see täissuuruses näeb. Üldiselt tähendab RAW' kasutamine suurenenud teravust ja detailsust ühes kaadris. Paraku on RAW-formaadil ka omad piirangud, näiteks väiksem dünaamiline ulatus ja rohkem salvestusruumi nõudev failide maht.

HDR tuleb abiks ekstreemsetes tingimustes

HDR tähendab suurt dünaamilist ulatust. Säte võimaldab suurendada salvestatavat infot heledate ja tumedate alade vahel. Tegu on suhteliselt uue tehnoloogiaga, mille abil saab piltidel näha realistlikumaid detaile. HDR toimib kõige paremini kahel juhul, pildistades hämaras ja pildistades eredas valguses, kus RAW-formaat jääb tumedate alade jäädvustamisega hätta.

Jaga oma loomingut maailmaga

Kui oled mõelnud kompositsiooni ja valgustuse üle ning märganud midagi silmatorkavat, mis väärib maailmaga jagamist, siis on viimane aeg oma annet näidata. Huawei Next Image on maailma suurim nutitelefonide fotograafia- ja videovõistlus, mis on avatud kõigile Huawei seadmete omanikele, kes soovivad jagada enda inspireerivaid jäädvustusi igapäevaelust. Konkursil on kuus erinevat kategooriat: „lähedal-kaugel“ (Near Far); „head ööd“ (Good Night); „tere, elu!“ (Hello, Life!); „näod“ (Faces); „jutuvestja“ (Storyteller) ja videoformaadi jaoks mõeldud Live Momentsi kategooria.

Nutitelefoni kaameraga jäädvustatud pilte saab võistlusele esitada kuni 31. juulini aadressil: https://gallery.consumer.huawei.com/2020/index.html. Finalistid kuulutatakse välja 15. augustil ja konkursi võitjad selguvad septembri keskel. Sel aastal Next Image’i fotokonkursil osaleda soovivaid eestlasi ootab üllatus – kohaliku kategooria võitja saab auhinnaks Huawei P40 Pro telefoni ning seadme uus omanik kuulutatakse välja juba 10. augustil.