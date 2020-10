DxOMarki uus staar on Huawei Mate 40 Pro

Uusim DxOMarki hinnang näitab, et Huawei Mate 40 Pro on varustatud parima turul saada oleva mobiilikaameraga. Uusim Huawei lipulaev sai silmapaistva tulemuse 136 punkti, jättes oma suurepäraste foto- ja videofunktsioonidega ka parimad konkurendid seljataha.

DxOMark on testinud Huawei uusimat lipulaeva Huawei Mate 40 Pro ja tänu oma tähelepanuväärsetele funktsioonidele nagu 1/1,28” sensor ja f/1,9 objektiivi ava, suuremate pikslitega 20 MP sensor ja 5x telekaamera, mis on hinnatud parimaks praegu turul saadaolevaks mobiilseks foto- ja videotehnika seadmeks. Mainekas portaal hindas Huawei uusima mudeli nii tehnilisi kui ka fotograafilisi võimalusi väga kõrgelt, andes sellele kokku 136 punkti. Selle fotoskoor 140 põhines silmapaistval jõudlusel kõigis alamkategooriates ja uskumatult intuitiivsel kasutajakogemusel piltide jäädvustamises. Seda kategooriat lähemalt uurides tasub mainida, et kõrgeimateks hinnatud foto parameetriteks osutusid säristus, värv ja tekstuur, mida hinnati vastavalt 109, 104 ja 101 punktiga. Uus Huawei lipulaev avaldab muljet ka videovõimalustega, seades mobiilses videograafias uue standardi.

Seda kinnitavad hinnangud kategoorias Video, kus peamiste parameetrite hulka kuuluvad: autofookus (105 punkti), müra (105), stabiliseerimine (102), säritus (102) ja suum (tele- ja laiekraad) (88), samas kui video üldskoor ulatub 116 punktini.

Täielikku inglisekeelset aruannet saad vaadata siit

HUAWEI Mate 40 seeria keskmes on Mate seeria DNA. Viimase kaheksa aasta jooksul on Mate seeria seadmeid olnud 10 silmapaistvat põlvkonda ja nüüd viivad uusimad lipulaevaga nutitelefonid Mate tööstuse parima tehnoloogiaga uutesse kõrgustesse. Naudi kõiki Huawei läbimurdelise nutitelefoni foto ja videograafia kasutuskogemusi tänu Huawei tugevate teaduse ja arenduse investeeringutele. Mate 40 seeria on kõigi aegade kõige võimsam kaaslane.