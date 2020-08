Avasta kohandamisvõimalusi Huawei uusima operatsioonisüsteemi EMUI 10.1 abil

Huawei kuulutas välja EMUI 10.1 ülemaailmse värskenduste ajakava, mis lubab murrangulisi uudiseid.

„Esmakordselt pärast Huawei P40 seeria turuletoomist selle aasta märtsis on EMUI 10.1 üles ehitatud Huawei tehnoloogiamudelile ja pakub kasutajatele sujuvat kõigi stsenaariumide kasutamist mitme seadmega korraga. Nutikama tuleviku poole liikudes lubab Huawei EMUI 10.1 murrangulisi uuendusi, mis ületavad riistvaralisi piiranguid ja võimaldavad samal ajal seadmetevahelist koostööd.” ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Koolitusjuhi sõnul võimaldab hajutatud ökosüsteem mitme seadme omavahelist ühendamist nii, et need töötaksid koos ühe superseadmena, pakkudes erinevate stsenaariumide korral nutikamat elustiili. Lisaks olemasoleva mitme ekraaniga töötamise võimaluste suurendamisele on Huawei võtnud selle ökosüsteemi osana kasutusele uued funktsioonid, nagu mitmikaken (Multi-Window). Kasutajad märkavad olulisi muudatusi ka kasutajakogemuse kujundamisel, nähes samal ajal jõudluse ja turvalisuse paranemist.

Esmalt jõuab EMUI 10.1 värskendus järgmistesse mudelitesse: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X (5G), Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate Xs, Huawei Nova 5T, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P40 lite, Porsche Design Huawei Mate 20 RS.

Muudatused kasutajaliideses

EMUI 10.1 on loodud Beyond Beauty põhimõttel, mida tutvustati EMUI10-ga. „Selles versioonis tehtud uued lisandused ja täiendused optimeerivad kasutajakogemust, et hajutatud ökosüsteemi eeliseid veelgi paremini kasutada,” ütles Huawei koolitusjuht.

EMUI10-ga lansseeriti Huawei erksate värvidega funktsioon „Alati ekraanil” (Always on Display – AOD), mis peegeldas taeva muutuvat varjundit. Nüüd esitleb EMUI 10.1 3D-renderdatud alati sisselülitatud ekraani, mis pakub kasutajale lummavat kolmemõõtmelist kogemust. See funktsioon võetakse selles värskenduses kasutusele rohkemates seadmetes. Funktsiooni saadavus võib mudeliti erineda.

Koolitusjuhi sõnul saavad kasutajad EMUI 10.1 uuendusega ka kolm sõrmejäljega avamise animatsiooni. Maa, tule ja vee elementidest inspireeritud animatsiooniefektid näevad väga haaravad välja.

„Kummalgi küljel sissepoole pühkimine toob esile külgriba, kust saab rakendusi välja tõmmata, käivitades uue mitme akna funktsionaalsuse,” selgitab koolitusjuht. Kasutajad saavad töötada samal ajal kahe rakendusega: lohistada pilte, teksti ja faile ühest aknast teise. Lisaks hõlbustavad hõljuvad märguanded sõnumitele vastamist, ilma et peaksid praegusest rakendusest väljuma.

Huawei Share

Huawei Share on parem kui kunagi varem. Funktsioon, mis võimaldas algselt kiiret andmeedastust nutitelefonide ja personaalarvutite vahel, võib nüüd hõlbustada edastamist 1 + 8 seadme vahel, sealhulgas nutitelefonid, arvutid, nutikõlarid, tahvelarvutid ja palju muud.

Mitme ekraani koostöö

EMUI10-ga kaasnev mitme ekraani koostöö hõlbustab Huawei nutitelefonide ja sülearvutite omavahelist ühendamist, nii et mõlemat seadet saab kasutada ühel ekraanil. EMUI 10.1 lisab sellele rakendusele täiustatud võimalusi, näiteks heli- või videokõnede vastuvõtmine arvutis, arvutirakenduste kasutamine nutitelefonis failide ja hüperlinkide avamiseks või isegi telefoni mobiilse interneti-ühenduse loomine arvutis ühe puudutusega. See ekraanidevaheline tõrgeteta koostöö suurendab kasutajate tootlikkust ja tõhusust, eriti kontorikeskkonnas.

Seadmeteülene fotogalerii

Huawei hajutatud ökosüsteem võimaldab kasutajatele seadmeteülese fotogalerii kaudu juurdepääsu piltidele. Näiteks kui kasutajal on mõni pilt nutitelefonis ja mõni pilt sülearvutis, aitab seadmeteülene ühenduvus sirvida ja otsida kõiki ekraanil olevaid faile, kui nad on ühendatud sama WiFi-ga AP-võrku ja on sisse logitud samasse Huawei ID-sse. Seadmeteülene fotogalerii on nüüd saadaval Euroopa Liidu piirkonnas ja seda toetatakse peagi veel paljudes riikides.

EMUI 10.1 saadavust oma seadmes kõikide stsenaariumide võimaluste kasutamiseks saab kontrollida, tehes valikud Seaded > Süsteem ja värskendused > Tarkvarauuendus.