Aktiivne liigutamine aitab karantiini paremini üle elada!

Iga inimene peaks ennast nädala jooksul aktiivselt liigutama kas 75 minutit või keskmise intensiivsusega 150 minutit.* Praeguses olukorras, kus spordiklubid on suletud ja väljas liikumisel kehtib 2 + 2 nõue, võib see kohati keerukas olla. Samas on ka mõnusalt koduseid ja toredaid lahendusi, kuidas oma soovituslik liikumisnorm täis saada.

Tee päeva jooksul oma tegemistesse lühikesi, kuid aktiivseid pause

Kõige lihtsam on teha oma igapäevategemiste vahele – olgu see töötamine kodukontoris või lastega õppimine – mõneminutilisi väikeseid aktiivseid pause. Head võimalused on näiteks ennast ringutada ja pisut liigutada: tee lihtsamaid võimlemisliigutusi või kasvõi võta kätte ning pese ära mõni põrand.

Kasuta võimalust osaleda video teel treeningutel

Kui oled tavapäraselt aktiivsema elulaadiga inimene ja harjunud käima spordiklubis, on hea võimalus end aktiivsena hoida, tehes kaasa online-treeninguid. Neid võib leida nii tasuta sotsiaalmeedias kui ka YouTube’is, samuti on mitmed Eestis tuntud spordiklubid alustanud oma liikmetele spetsiaalseid treeninguid video teel.

Kui aga oled olnud siiamaani pigem passiivne sporditegija, siis kas üldse on veel paremat aega kui praegune oma vanade harjumuste muutmiseks ja uute juurutamiseks? Seega – mida sa ootad, alusta täna!

Jaluta!

Ka jalutamine on suurepärane võimalus saada täis nii-öelda kohustuslikud liikumisminutid. Jalutada saad nii toas kui ka õues. Viimasel puhul pead muidugi teraselt jälgima, et hoiaksid teistega piisavat distantsi. Toas jalutamisel tee asja kas teise tuppa või siis näiteks külmkapi juurde. Aga ole lihtsalt ettevaatlik, et sa iga käimisega seal midagi suhu ei pista.

Ka kõige lihtsam püstitõusmine arvuti tagant hoiab keha vormis

Soovituslik on istuvast või pikali asendist püsti tõusta vähemalt iga 30 minuti tagant. Ja kui seda tundub palju, siis korra tunnis kindlasti. See aitab hoida keha minimaalses liikumises, mis omakorda aitab vältida erinevaid kangestumisi ning nendest tulenevaid probleeme ja muresid.

