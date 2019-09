Nutifoto ABC: väikeste asjade maailm

Makrofotograafia nõuab reeglina kalleid kaameraid ja objektiive, et väikestest objektidest ilusaid pilte teha. Nüüdseks on aga võimalik ka nutitelefoniga üpris kvaliteetseid makrofotosid teha.

Et nutitelefoniga makromaailma sukelduda, tuleb lihtsalt natuke kastist välja mõelda ja oma kaamerast viimane võtta. Teatavasti pole telefonidel spetsiaalset makroobjektiivi, kuid edukalt saab kasutada juba olemasolevaid objektiive.

Tuleb arvestada, et lendavat putukat ei saa me ilmselt kunagi ilusti pildile. Küll aga võib kätt proovida staatiliste pisidetailidega, nagu puulehed, veetilgad, valgusvihud jms.

Alati ei pea detaile nii-öelda ülevalt alla pildistama. Esiteks võiks minna objektile võimalikult lähedale, laskuda sellega ühele tasapinnale ning seejärel ka telefon tagurpidi keerata. Sedasi on telefonikaamera objektile veel lähemal. See annab sinu fotodele hoopis uue vaatenurga.

Makrofotode puhul on oluline fookus paika saada. Kõige parem on seda teha, kui sinu telefonis on olemas PRO-funktsioon, mis laseb tihtipeale fookuse manuaalselt paika sättida. Kui sul aga sellist funktsiooni pole, saad fokuseerida ekraani sõrmega puudutades.

Alati võid proovida ka erinevaid objektiive, kuigi nii-öelda tavaline objektiiv on nutitelefoni puhul makrofotode jaoks reeglina kõige parem. Küll aga saad näiteks lainurgaga tagatausta mahtu suurendada.

Detaile, mida pildistada, leiab igalt poolt. Õuest, kodust, töölt ja kust iganes. Nii et kui soovid teha huvitavaid pilte kas või oma Instagrami konto jaoks, proovi makrofotograafiat!