Nutifoto ABC: telefon taskusse ja reisile!

Reisides teeme kindlasti tavalisest rohkem pilte. Kas alati on mõtet kaasa vedada suurt fotokaamerat, mis pagasis palju ruumi võtab? Võib-olla piisab lihtsalt nutitelefonist.

Kodust eemal viibides on lihtsam teha suurepäraseid pilte – kõik ümbritsev on uus ja inspireeriv.

Et pildid tuleksid omanäolised, tasub vältida kuulsaid vaatamisväärsusi ja turistirohkeid piirkondi. Esiteks on suuri atraktsioone juba saja nurga alt pildistatud, teiseks võib jääda tabamata piirkonna ehedus. Kui vaatamisväärsuse jäädvustamine on sinu jaoks siiski oluline, tasub keskenduda detailidele – leia mõni nurk või hoopis tegevus, mis ei keskendu ainult atraktsioonile. Kindlasti jääb tulemus palju huvitavam kui järjekordne püramiidivaade.

Mõistlik on valida telefon, millel on mitu objektiivi. Nii saad lainurgaga pildistada nii suurlinnavaateid kui ka kauneid loodusvaateid. Veel tasub alati kaasas kanda akupanka, kuna palju fotosid tehes võib telefoni aku kiiresti tühjaks saada. Akupanka valides võiks mõelda ka kiirlaadimisele – nii piisab vaid 10–15 minutist, et aku jälle peaaegu täis oleks.



Reisil olles teeme kindlasti ka palju pilte, mis hiljem kasutust ei leia. Selle jaoks on soovitatav kasutada erinevaid rakendusi, mis aitavad pildid süsteemselt organiseerida. Veel tasub sisse lülitada asukohta märkiv funktsioon – nii on hiljem hea jälgida, kus täpselt käisid ja millest pilte tegid.

Nii et telefon taskusse ja reisile!