Nutifoto ABC: teeks uue profiilika?

Vaieldamatult tehakse kõige rohkem pilte inimestest: selfid, sõbrad, perekond, lapsed jne. Kuigi inimese pildistamine võib tunduda kerge, on ka portreepildil teatud nipid-võtted, mida tasuks silmas pidada.

Nagu muude fotode puhul, ei tohi ka inimesi pildistades unustada kolmandikureeglit. Oluline on, et pildistatav objekt (siinkohal siis inimene) asuks kolmandikujoonte peal. Veel võiks arvestada sellega, et kui inimene ei vaata otse kaadrisse, võiks tema pilk olla suunatud sinna, kus on rohkem ruumi. Nii täidab ta foto tühjema osa justkui oma pilguga ära ja pilt tuleb loogilisem.

Teine punkt, mida jälgida, on portreteeritava lõikamine. Selleks on kolm võimalust:

inimene on pildil pealaest jalatallani (siin võiks jälgida, et ei tallad ega peanupp poleks kogemata fotolt ära lõigatud);

inimene on pildil puusadest pealaeni;

kõige klassikalisem portree ehk inimene on pildil rinnast pealaeni.

Oluline on ka tausta valimine. Vali näiteks võimalikult ühtlane ja lihtne taust, mis sobib värvitoonilt inimese riietusega. Teiselt poolt – kui teed pilti väga kirju taustaga, jätab see veidi fookusest välja jäädes laheda efekti. Viimase puhul sobivad hästi näiteks puulehed, valgusallikad või muu sigrimigri. Inimene, keda pildistad, võiks taustast ka pisut eespool seista, et ta fotol nii-öelda silma hüppaks. Nii tekib pilti teatud sügavus.

Nüansse, mida portreepildi tegemisel jälgida, on üsna palju. Loodame, et antud nipid tulevad kasuks, kui järgmine kord sõpradele uusi profiilipilte pildistad.

