Nutifoto ABC: kuidas väänata telefonist välja profim video? SISUTURUNDUS RUS

Magnus on foto- ja videograaf, kelle objektiivi ees seisnud kümned ja kümned Eesti staarid. Kui otsid nippe, kuidas telefoniga äge vido teha, on see lugu just sinu jaoks. Proovile pannakse uus nutitelefon Huawei P40 Pro.