Nutifoto ABC: kõige parem kaamera on see, mis sul kaasas on

Tänavafotograafia või meid kõiki ümbritseva elu jäädvustamine on fotograafia üks vanimaid ja olulisemaid liike. Kuidas ja miks on nutitelefon tänavafotograafia jaoks väga hea tööriist, sellest räägimegi käesolevas artiklis.

Kuna nutitelefon on meil kõigil taskus, osutubki see sageli kõige paremaks kaameraks, millega tänavafotograafiat praktiseerida. Tänaval veelgi paremate piltide tegemiseks tutvustab Hendrik Osula sulle väikeseid trikke, mis seda lihtsustavad.

Kuna hea pildi juures on ajastus väga oluline ja hea hetk möödub silmapilkselt, tuleb teada, kuidas võimalikult kiiresti oma telefoni kaameraprogramm avada. iPhone’il võimalikult kiiresti kaameraprogrammini jõudmiseks tuleb liikuda sõrmega paremalt vasakule. Androidi telefonil tuleb peamiselt liikuda alt paremast nurgast üles. Lisaks suudavad mõned Androidi telefonid, näiteks Huawei omad, teha pilti nii, et vajutad kaks korda hästi kiiresti helitugevuse vähendamise nuppu ja pilt tekib sekundi murdosa jooksul. Seda funktsiooni tasub kasutada siis, kui tead, et hetk, mida näed, võib mööduda nii kiiresti, et sa ei jõuagi oma kaameraprogrammi avada.

Tänavafotograafia puhul on mõnikord tähtis tabada hetki ka nii, et inimene, keda sa pildistad, ei saa aru, et sa temast pilti teed. Enamikul telefonidel on selleks heli tugevdamise nupp. Seda saabki kaameraprogrammi kasutades päästikuna kasutada.

See nupp tuleb mängu siis, kui sa ei taha pildi tegemiseks telefoni silmade kõrgusele tõsta. Selleks võidki telefoni niisama käes hoida, asetada pöidla helitugevuse nupule, umbkaudu tunnetada, kas pilt on kadreeritud, ja siis nuppu vajutada. Niimoodi saadki jääda võimalikult nähtamatuks, et tabada just see hetk täpselt nii ehedalt, kui soovisid. Kui saad telefoniga ühendada tavalisi juhtmega kõrvaklappe, millel on helitugevust reguleerivad nupud, siis ka sealne plussnupp töötab kaamera päästikuna.

Ehedate hetkede jäädvustamisel tuleb appi ka see, kui su telefonil on telefotokaamera. Nii saad jääda pildistatavast inimesest või objektist natukene kaugemale ja jäädvustada kõike distantsilt. Niimoodi ei pruugigi näha olla, et sa kellestki pilti teed. Lisaks nähtamatuks jäämisele saab teleobjektiiviga teha pilti objektidest, millele pole võimalik läheneda, ning hoida samas kadreering võimalikult lihtne.

Enda jaoks huvitavate ajade leidmiseks tasub ringi käia avatud silmadega ja isegi kui sul pole kaamerat käepärast või sa ei leia midagi, millest tahaksid pilti teha, tasub ikka jälgida, kuidas ja kuhu valgus langeb.

Lisaks tasub silmas pidada neidki nippe, millest eelmistes videotes rääkinud oleme. Näiteks otsida peegeldusi veepindadelt või aknaklaasidelt ja proovida hoida oma pildid võimalikult lihtsad ja vabad ebaolulistest detailidest või mürast. Viimase puhul tuleb kasuks teleobjektiiv ja pildi läbimõtlemine.

Mustvalge töötlusega liiale minna ei tasu ja reegel on, et halva pildi mustvalgeks keeramine seda heaks ei tee. Kui aga näed, et mõni hetk on mustvalgena parem, siis tasub seda proovida. Näiteks siis, kui värvid pildi valguskontrasti vähendaksid.