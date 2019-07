Nutifoto ABC: kas ja milline nutitelefon on võimeline asendama fotokaamerat?

SISUTURUNDUS RUS

Möödas on ajad, kui reisile minnes pidi mälestuste salvestamiseks kaasa pakkima raske ja palju ruumi võtva fototehnika. Tänapäeval piisab ainult heast nutitelefonist, mis on niikuinii alati taskus olemas. See tähendab ka, et kui emake loodus peaks juhtumisi kinkima imelisi loodusnähtusi ja vaateid, ei pea te kurbusega kahetsema, miks küll kaamera koju vedelema jäi. Appi tuleb nutitelefon!