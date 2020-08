Nutifoto ABC: Huawei P40 Pro Erlend Štaubi käes

Sel korral antakse Huawei uusim telefon P40 Pro professionaalsete fotograafide kätte. Vaatame, kui häid pilte oma ala spetsialistid sellega teha suudavad.

Kõigepealt on tarvis uus telefon vastavalt seadistada. Selleks laetakse telefoni kõik vajalikud foto- ja videotöötlusprogrammid. Uue Huawei P40 Pro kasutuselevõtmise teeb mugavaks Phone Clone, millega saad kõik oma kontaktid, programmid ja pildid vanast telefonist uude kopeerida.

Huawei on äppide allalaadimiseks loonud uue keskkonna nimega AppGallery, kus on olemas suur valik programme. Kui mõnda rakendust AppGallery's pole, tasub sellest aga Huaweile läbi rakenduse teada anda. Äppe, mida hetkel AppGallery's pole, saab alla laadida ka teisiti – näiteks Facebook on võimalik alla laadida otse nende koduleheküljelt.

Tegelikult käib kõikide rakenduste, mida läheb vaja kvaliteetsete nutifotode tegemiseks, telefoni saamine väga kergelt. Nüüd ei jää muud üle, kui Huawei P40 Pro spetsialistide kätte anda ja vaadata, mida nad sellega teha suudavad.

