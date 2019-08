Nutifoto ABC: äpid, millega oma telefonipilte ägedaks keerata

Pilditöötlusega võib muidu lahjana tunduvaid fotosid kõvasti järele aidata. Hendrik räägib, milliseid tema professionaaline kasutab ja miks.

Äppe piltide mudimiseks leidub palju ja erinevaid. On selliseid, millega silmi ja rindu suuremaks venitada, et selles võltsilus sots.meedia solgitorustikus särada. Aga on ka väga asjalikke, millega muuta oma foto hetkega pilku rabavaks. Sageli polegi vaja muud, kui kasutada mõnd filtrit, keerata üht-teist siit ja natuke sealt. Mida täpselt, seda peab teadma.

Nutifoto ABC 5. videos näed ja kuuled, millise nelja äpiga mudib oma pilte Hendrik. Lähemalt tuleb juttu kahest – Vesco ja Snapseed – need aitavad sind, kui värvid, kontrastsus või kadreering pole tehtud fotol päris see. Üks on puhta tasuta, teine niisama kasutatav.

