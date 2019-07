Nutifoto ABC: alustame praktikaga ehk õpime selgeks foto kadreerimise

Lisaks heale optikale ehk telefonis olevale kaamerale on oluline ka see, kuidas seda kaamerat kasutada. Nutifoto ABC teine video keskendub sellele, kuidas foto õigesti kaadrisse püüda, mis on pildi kolmandikud ja kuidas objektid nende joonte suhtes pildile asetada. Head õppimist!