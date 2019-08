Nutifoto ABC: aitab udukogudest öistel piltidel!

Hämaras pildistamine, eriti telefoniga, on paljudele paras peavalu. Kellel poleks mõnel peol tehtud ülesvõtteid, millelt vaatavad vastu udukogud, endal verevad vampiirisilmad peas.

Selles videos keskendubki Hendrik Osula nõksudele ja abivahenditele, mida kasutades on võimalik teha hämaras telefoniga profitasemel pilte.

Hea abimees on kindel käsi, aga veel võimekam on väike statiiv. Ja kui su taskuseadmel on night mode ehk öörežiim ja pro mode ehk käsitsi muudetavad pildistamise seaded, tasub kindlasti neidki kasutada. Mil viisil, seda selgitabki „Nutifoto ABC” neljas video Huawei P30 Pro näitel.

Kas kasutada telefoni enda välku ja millist abi võib saada hämaras pildistamisel hoopis sõbra telefonist – sellestki teeb Hendrik juttu.

Hästi tehtud nutifotodel annab Tallinn välja öise suurlinna mõõdu. Veendu ise!

Rohkem telefoniga tehtud fotosid näed Hendriku Instagrami lehelt.