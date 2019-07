Huawei Fotokool: kuidas oma mobiilist imeda välja superpilt?

Imelise foto tegemisel mängib väga olulist rolli nii aparaat kui mees (või naine) selle taga. Täna on selge, et mobiiltelefonis on kaamerat küllaga, nüüd tuleb ka mees (või naine) selle taga seda masinat kasutama õpetada.

Peaaegu tervet inimkonda ühendab üks pisike tehniline vidin, milleks on mobiiltelefon. Veel ühendab meid see, et igaüks meist kasutab tänapäeval mobiiltelefoni rohkem fotode tegemiseks, nende töötlemiseks ja netti riputamiseks kui sõprade või vanematega vestlemiseks. Pole kahtlustki, et mobiiltelefonidega on võimalik pildistada imelisi kaadreid, seda ka ilma konkreetset koolitust läbimata. Kuid nagu ikka, saab alati veelgi paremini pildistada!

Selleks on maailma üks suuremaid mobiiltelefonide tootjaid Huawei löönud käed Delfiga ning plaanis on õpetada lugejad mobiilidega superpilte tegema. Kümnel järjestikusel nädalal avaldame Delfi erikeskkonnas iga nädal ühe loo sellest, kuidas teha mobiiltelefoniga ideaalset pilti. Iga fotokooli saade katab ära ühe konkreetse teema (näiteks fotograafia põhitõed, kuidas pildistada pimedas, kuidas teha ilusaid portreepilte jne). Fotokooli esimene video jõuab huvilisteni juba 17. juulil!

Videoõpetusi viib läbi endine Delfi fototoimetuse juht ja Huawei brand ambassador Hendrik Osula, kes ise on juba üle aasta Huawei telefonidega pildistanud. Esimene Huwei fotokooli osa jõuab Delfi erikeskkonnas eetrisse juba 17. juulil

Enne kui hakkame fotokoolis õppima, uurime Hendrikult, kuidas mobiiliga häid pilte teha, mida tuleb oma telefonikaamera puhul tähele panna ja mida fotokoolis täpsemalt õppida saab. Lisaks saatis Hendrik kõikidele huvilistele seeria oma Huawei telefoniga üles võetud piltidest. Nagu öeldakse, tehke järele või makske kinni – mobiiliga saab ilusaid pilte teha küll!

Hendrik, mida ütleksid neile, kes veel kahtlevad, kas mobiiltelfoniga saab teha ilusaid ja väga professionaalseid fotosid?

Kui veel umbes viis-kuus aastat tagasi olid mobiiltelefonide kaamerad alles vaikselt järele jõudmas odavama otsa digikompaktkaameratele, siis tänapäeval on tehnoloogia areng olnud selles vallas nii kiire, et pigem hakkavad telefonid konkureerima peegel- ja hübriidkaameratega ning kompaktkaameratega võrreldavat tulemust ei ole enam keeruline telefonidega saavutada.

Olgugi et viimaste aastatega on jõudsalt paranenud ka riistvara – sensortehnoloogia ja objektiivide kvaliteet –, siis tõeline areng kogu mobiiltelefonidega pildistamises on peamiselt tulnud just sellest, et väga palju on arenenud tarkvara, mis aitab ka nii-öelda pühapäevapildistajatel paremaid tulemusi saavutada ning teeb telefoniga pildistamise lihtsamaks kui fotokaameraga. Minu jaoks on just viimase aasta-kahega saanud igapäevaseks kaaslaseks telefonikaamera, millega pildistan oluliselt rohkem kui varem.

Mida tuleb mobiiliga pildistades silmas pidada? Mis on teistmoodi kui kompakt- või peegelkaamerate puhul?

Eks erinevused algavad juba füüsilisest korpusest. Kindlasti on jätkuvalt lihtsam pildistada fotokaameraga, sest selleks see ju mõeldud ja ehitatud ongi. Aga eks telefoniga pildistataksegi pigem hetki, mitte pikemat aega või seeriat järjest. Samas on tänu telefoni arvutusvõimsusele ja tarkvarale lihtsam saavutada head tulemust ilma fotosid järeltöötlemata.

Mida aga tähele panna? Nagu kõik muud fotokaamerad, on ka telefonide kaamerad väga erinevad. Näiteks kui telefonil on vaid üks objektiiv, tuleb arvestada, et sellega suumida ei tasu ning hea pildi saamiseks tuleb tihti rohkem vaeva näha. Kui telefonil on aga mitu erinevat objektiivi, on mänguruumi rohkem ning konkreetsetes oludes lihtsam head ja soovitud pilti saada.

Kuigi näiteks Huawei ja Google Pixel on viimasel ajal pimedas pildistamist oluliselt parandanud, on telefoni tehnoloogia jätkuvalt ikkagi selline, et tihtipeale on rasketes ja pimedates valgustingimustes raske head pilti saada. Üldiselt aga on teadlikul kasutajal võimalik telefoniga pea sama hea pilt teha kui kompakt- või peegelkaameraga. Tuleb lihtsalt teada, mida ja kuidas teha!

Mis fotod tulevad mobiiliga kõige paremad või ei ole vahet, mida pildistada?

Eks kindlasti on pisut vahet, mida pildistada. Näiteks spordi- või liikuvate objektide pildistamine on telefoniga jätkuvalt suhteliselt keeruline (kuigi enam mitte võimatu), kuid igapäevase pildistamise puhul olulist vahet ei ole. Hea telefoniga on tänapäeval võimalik pea kõike edukalt pildistada. Kõik oleneb fotograafi ootustest, mida ja kui head tulemust ta saavutada soovib.

Peale ajahetke jäädvustamise on oluline teha häid pilte ka toidust, reisidest, perekonnast. Milliseid äppe soovitad kasutada nende fotode tegemiseks?

Erinevaid programme pildistamiseks ma enda Huawei telefoni puhul otseselt ei soovitakski – algupärane kaameraprogramm on vägagi praktiline ja hea tööriist. Aga töötlemiseks, mis on siiski pildi tegemise üks oluline osa, soovitan teadlikule kasutajale peamiselt Adobe Mobile Lightroomi, igapäevaseks töötluseks aga Snapseedi või VSCO programmi. Üks huvitav programm, millel on palju võimalusi, on ka Polarr.

Mis muudab Huawei telefoni ja kaamerad heaks amatöörfotograafi töövahendiks?

Mina olen Huawei telefoni kasutanud pisut üle aasta aja. Valisin selle pärast pikemat prooviperioodi umbes kümne erineva telefoni seast. Minu jaoks on telefoni olulisim aspekt just kaamera, selle võimalused ja kvaliteet. Huawei erines teistest selle poolest, et selle riistvara on väga võimekas ja kuna tihtipeale pildistan RAW-faile (mida isegi mõned telefonid väga võimaldada ei taha), siis nende kvaliteet oli Huaweil teistest oluliselt parem.

Lisaks on Huawei AI-tehnoloogia teinud lihtsaks ka otse kaamerast hea pildi saamise. Kindlasti on seal ka aspekte, mida saab veel parandada, kuid suures plaanis on see igapäevaste piltide tegemise lihtsamaks teinud. Mulle meeldib, et Huawei paneb kõvasti rõhku kaamerale ja proovib leida uusi võimalusi, kuidas aina paremat pildistamiskogemust pakkuda. Näitke Huawei P30 Pro teleobjektiiv on pikem kui teistel tootjatel, mis pakub taas uue viisi telefoniga pildistamiseks.

Mida Huawei fotokoolis õppida saab? Mis teemad läbi võetakse?

Huawei fotokooli videotes proovin esmalt läbi käia telefonifotograafia olulisemad mõisted ja rääkida elementaarsetest kadreerimise reeglitest. Lisaks anda nippe, kuidas erinevates olukordades paremaid fotosid teha ja mida pildistamisel tähele panna. Näiteks räägime eraldi reisi-, tänava- ja portreepildistamisest. Seda kõike erinevate näidete ja piltide kaudu, mille olen Huawei telefonidega teinud. Loodetavasti leiab iga vaataja midagi uut ja huvitavat, mida kõrva taha panna.

Delfi ja Huawei ühine fotokool jõuab eetrisse alates 17. juulist kümne nädala jooksul!