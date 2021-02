VIDEO | Aro Velmet analüüsis presidendi sõnavõttu: see oli väga poliitiline kõne

"President Kaljulaid keskendus on kõnes pikaajalistele probleemidele, mis ei ole alguse saanud eile või aastal 2020, aga mis on pikema vinnaga, millega me peame tegelema ka mitme aasta pärast," ütles Velmet.

Ma ütleks, et see oli väga poliitiline kõne," sõnas Velmet. "Selles oli selgelt kriitikat mitte ainult eelmise või praeguse valitsuse suunal, aga Eesti poliitilise kultuuri suunas laiemalt. Üks neist oli siis meie poliitilise kultuuri valmisolek või valmisoleku puudumine oluliste ent keeruliste otsuste tegemise jaoks - nagu seda on rohepööre, nagu seda on tervishoiusüsteemi jätkusuutlik rahastamine."

Vaata videost, mida vastas Velmet küsimuse peale, kas president Kersti Kaljulaidi kõnest peegeldus ka see, et see võib olla tema viimane vabariigi aastapäeva sõnavõtt. Kas Kaljulaid kõneles oma pärandist?