INTERVJUU | President Kersti Kaljulaid: eestikeelsete koolide kohti tuleb pakkuda kõikidele lastele

Eesti Päevaleht küsis Kaljulaidilt tema kõnele viidates, kas kõik venekeelsed koolid tuleks tema hinnangul eestikeelseks muuta. Kaljulaid vastas: „ See lahendus saab olla eestikeelsete koolikohtade pakkumine kõigile lastele. Minu meelest ei ole mõtet rääkida sellest, milline keel oli millises koolimajas see, mida kõneleti. Tähtis on see, et nii, nagu kõik arenenud riigid Euroopas, pakume riigikeelse koolikoha kõikidele riigis elavatele lastele - mõnel pool ka aasta enne seda, kui kooli minnakse, selleks et riigikeel ikka kindlasti selge oleks – see on normaalsus. See on kõikjal niimoodi, ka meie peame selleni jõudma."

Küsimuse peale, milline osa jäi tänasest aastapäeva lavastusest enim meelde, tõdes Kaljulaid, et ta kõike küll jälgida ei saanud, sest suhtles teenetemärkide saanud inimestega, kuid talle meeldis väga viipekeelne räpp.