103 HEATEGIJAT VIDEO | Metsloomade päästja Virge Võsujalg: mul on kärnkonn kodus ja see on täiesti normaalne

"Eesti Metsloomaühingu üks põhimõte on see, et me ei tee liikidel vahet," lausub ta. "Ma võtan kõik loomad vastu ja ma proovin leida neile parimat abi. Mul on praegu ka kärnkonn kodus ja see on täiesti tavaline."

Videos räägib Virge lähemalt, kuidas ta oma karvaseid ja armsaid patsiente ravib.

"103 Eesti heategijat" on Delfi vabariigi aastapäeva traditsiooniline sari, mis keskendub sel aastal headele inimestele ja nende väärt tegudele. Kõiki heategijaid vaata siit!