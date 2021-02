103 HEATEGIJAT VIDEO | Mart Normet "maailmapäästmise operatsioonist": need, kes homme peale hüppavad, on vale rongi peal

Normet möönab, et meil on päris keeruline oma jalajäljest aru saada. Rohetiiger tegelebki nende mõõdikute väljatöötamisega.

Ta usub, et elu läheb tooraine kasutamise osas heas mõttes palju lokaalsemaks. Ringmajandust on kohalikult lihtsam juurutada kui globaalsel tasandil. "Muutused tulevad palju rutem, kui me ette kujutame. Aastal 2030 on elu Eestis täiesti teistsugune. On juba näha, kui ruttu asjad muutuvad. Siin läänemaailmas tulevad need muutused palju rutemini. Kes praegu rongile hüppavad, on õige rongi peal. Need, kes homme peale hüppavad, on vale rongi peal," usub Normet.

"See raiskamine on läinud üle igasuguse piiri. Aga me ei saa aru, et see on lühikene mõnu. Pikk mõnu oleks see, kui me ei raiska, siis tunneksime planeedist ja siin elamisest mõnu," märgib ta. Millised on võimalikud lahendused ja mis on asjade parandamisnõue, kuuled videost!

