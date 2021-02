103 HEATEGIJAT VIDEO | "Igale koolilapsele arvuti" organiseerinud Sven Jablonski: uus Elon Musk võiks tulla Võrumaa metsade vahelt

Kui koolid mullu eriolukorra puhkedes üleöö distantsõppele läksid, selgus tõsiasi, et paljudes peredes ei ole võimalik arvuti teel koolitundides osaleda. Sven Jablonski lõi kodanikualgatuse “Igale koolilapsele arvuti” ja see heategu jõudis väga kiiresti massidesse – juba kuu ajaga said vähekindlustatud ja lasterikkad pered 1200 arvutit.

Sven rääkis, et ta tuli mõttele, kui nägi, kuidas tema sugulaste seas tekkis koduõppele jäädes mure arvutiga. "Ma mõtlesin, et kui juba neil on selline probleem, kui palju siis veel on neid, kellel ka," meenutas ta. Kiirest üleskutsest kasvas välja tohutu kirjadelaviin: neilt, kes arvuteid vajasid ja neid, kes pakkusid. Ja Sven viis nad kõik kokku. "Igale koolilapsele arvuti" pälvis lisaks paljude abivajajate tänule ka Tallinna aasta teo tiitli.

"Loodame, et siis tuleb meil kuskilt Võru maakonnast uus Elon Musk," ütleb Sven. "Et keegi sai indu juurde ja teeb ägedaid asju tulevikus."

Katri Linki kodanikualgatusena korraldatud Facebooki kampaaniast "500 kleiti" kasvas välja üleriigiline annetamisaktsioon, mis on Eesti teadaolevalt suurim heategevuslik kleidioksjon ja kogus 579 kleidi müügiga vähiliidu mammograafiabussile uue 3D mammograafi ostmiseks üle 30 000 euro.

Vaata videost, mida Sven ja Katri oma ettevõtmistest räägivad ja mis nõu teistele potentsiaalsetele heategijatele annavad. Kuidas saab ühest väiksest ideest kõikihõlmav heategu?

Vaata projekti "103 Eesti heategijat" kõiki heategijaid siit!