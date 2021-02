“Ma ei defineeri oma elu läbi selle, et ma ei näe, vaid selle kaudu, mida ma tahan teha. Seejärel mõtlen välja, kuidas seda teha,” on Jakob öelnud. Selline ellusuhtumine on eeskujuks kõigile.

"Mitte ühtegi olukorda ei saa lahendada olles vihane või kuri, kui sa suhtled inimestega rõõmsamal toonil, siis asjad lahenevad lihtsamalt," usub Jakob.

Ta soovitab inimestele rohkem üksteisega suhelda, eriti siis, kui on midagi positiivset juhtunud: "Meil on kombeks öelda asju välja, kui mindagi on pahasti, aga teeme seda siis ka, kui midagi on hästi."

Vaata videost, mida räägib Jakob kodanikualgatusest Jooksusilmad ja sellest, kuidas koroonakriisis hoida positiivset meelt!

Projekti "103 Eesti heategijat" kõiki heategijaid näed siit!