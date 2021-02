103 HEATEGIJAT VIDEO | Dr Aino Rõõm: seda ei juhtu niipea, et saaksime kõik riskirühmad, elanikkonnast enamuse koroona vastu vaktsineeritud

"103 Eesti heategijat" on Delfi vabariigi aastapäeva traditsiooniline sari, mis keskendub sel aastal headele inimestele ja nende väärt tegudele. Kõiki heategijaid vaata siit!

Dr Rõõm korraldas ringi kogu osakonna töö, juhendas haiglat uues olukorras tegutsema, kirjutas uued tööjuhendid, koolitas kolleege, inventeeris isikukaitsevahendeid ning kehtestas reeglid, kuidas neid kasutada. Kogu see töö tähendas tohutul hulgal ületunde ja sisuliselt 24/7 tegevuses olemist. "Kui kevade lõpus suvi andis meile ühe hingetõmbeaja, siis nüüd on levik jälle tõsine," räägib dr Rõõm. "Palju inimesi on teinud ületunde, paljud on pidevalt tööl, see on meeskonnatöö."

Aasta lõpus lisandus dr Rõõmu tööülesannete hulka ka vaktsineerimise korraldamine.

Vaata videost, mida räägib dr Rõõm vaktsineerimisest ja sellest, kui kiiresti (või aeglaselt) saame oma tavapärase elu juurde naasta!