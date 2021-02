103 HEATEGIJAT | Vabatahtlik Sille Laks: selle asemel, et vaadata viis episoodi Netflixi, tee parem midagi head!

"103 Eesti heategijat" on Delfi vabariigi aastapäeva traditsiooniline sari, mis keskendub sel aastal headele inimestele ja nende väärt tegudele. Kõiki heategijaid vaata siit!

Igapäevaselt töötab Sille Laks infoturbe eksperdina Clarified Securitys. Vabatahtlikuna nii Kaitseliitu kui Reservpäästerühma panustav Sille on viimase aasta jooksul abiks käinud Terviseameti kriisistaabis ja Häirekeskuses. Erialast tulenevalt on Sille rääkinud mitmetel konverentsidel ja koolitustel koroonaga seotud küberpettustest ja -ohtudest, lisaks koolitab ta vabatahtlikuna ka Kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide liikmeid arvutiturvalisuse teemal.

Vabatahtlikke tegevusi on Sille teinud täiskohaga töötamise ning ülikoolis õpetamise kõrvalt. "Ma ei tea oma tutvusringkonnas ühtegi teist inimest, kes oleks ligilähedaseltki sarnasel määral vabatahtlikult panustanud - isegi kui mitmete inimeste panuseid summeerida," iseloomustab Sillet tema tuttav.

"Kui ma saan aidata oma riiki, siis ma seda ka hea meelega,” põhjendab Sille.

Inimene ei ole oma murega üksi

Tema vabatahtlik töö Terviseametis mainiti ära ka ameti tänukirjas. Häirekeskuse töö kohta ütleb Sille, et see on hea moodus kasutada ära kunagist kasutajatoes töötamise kogemust, kus on vajalik kiiresti leida õige info ja anda see kliendile arusaadavalt edasi. "Oluline on kindlasti inimese mure ära kuulata. Inimene peab saama kindlustunde, et ta ei ole oma murega üksi ning keegi hoolib."

Kuidas aga jõuab vabatahtlik seda kõike põhitöö ja ülikoolis loengute andmise kõrvalt? “Hea ajaplaneerimine,” vastab ta lihtsalt. "Selle asemel, et vaadata viis episoodi Netflixi tee parem midagi head!".

Lisaks on Sille Tallinna loomade varjupaiga püsiannetaja ja toetab varjupaiga kasse mitu korda aastas autotäie lisasöögi ja muu vajalikuga. "Loomade varjupaik just sellepärast, et loomad ei saa ise väga palju teha toimetulekuks. Ma alati kutsun kõiki loomade varjupaika toetama, et oma inimesi ootavad loomad nende tulekuni vastu peaks" ütleb ta. Koduski on Sillel kaks varjupaigakiisut - parimad stressipallid maailmas, kinnitab ta.