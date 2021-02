103 HEATEGIJAT | Sõltuvusega võitlevate inimeste tugiisik Olga Ossertova: väga oluline on inimesele ka kõige väiksemate murede korral alati olemas olla

"103 Eesti heategijat" on Delfi vabariigi aastapäeva traditsiooniline sari, mis keskendub sel aastal headele inimestele ja nende väärt tegudele. Kõiki heategijaid vaata siit!

Olga teab suurepäraselt, kuidas luua kontakti ja usaldusväärseid suhteid klientidega ning aidata neil lahendada sotsiaalseid probleeme ja motiveerida neid taastuma. Omal algatusel organiseeris ta populaarse tugigrupi SÜTIK projekti klientidele. Ta õpib aktiivselt, et tema töö oleks tõhus ja võimalikult kasulik inimestele, kes pöörduvad tema poole abi saamiseks. Olga suhtub oma klientide käekäiku suure kire ja motivatsiooniga ning on valdkonnas suureks väärtuseks.

Olete sõltuvusega kimpus olevate inimeste tugiisik - see näib olevat emotsionaalselt raske töö. On see nii? Mis Teile selles töös rõõmu valmistab?

Jah, ma töötan projektiga SÜTIK ja olen ka MTÜ-s Convictus konsultant ja töötan inimestega, kes tarbivad psühhotroopseid aineid. Samuti töötame nende sugulastega, sest ka nemad vajavad tuge. Seda ei tohi jätta tähelepanuta.

Ma ei saaks öelda, et see on minu jaoks raske töö, vist sellepärast, et armastan oma tööd ja teen seda suurima rõõmuga. Aga kui võtta emotsionaalses plaanis, siis kindlasti tulevad meile eri inimesed eri muredega ja igaühel neist on oma elu, oma valu, oma tragöödia. Ja sageli ei ole need elud kergetekillast. On neid, kes on kaotanud kõik: lähedased, elamise; mõnele on lapsepõlvest hingeline trauma ja ta elab sellega. Mõni on üldse alla andnud. Mõni on omadega ummikusse sattunud. Mulle tundub, et keegi ei tarvita narkootikume niisama, igalühel on selleks ikka põhjus. Ja sellele kõigele on raske jääda ükskõikseks.

Elan emotsionaalselt kaasa kõigile meie poole pöörduvatele inimestele. Meie töös tuleb sellest aru saada ja alati töötada iseenda kallal, sest kui meie emotsionaalne seis pole stabiilne, ei suuda me ka kedagi aidata. On olemas ka koolitusi, mis meid aitavad.

Mis mulle rõõmu valmistab? Oma töö tulemuste nägemine. Iga väike samm, mida sõltuvusega inimene teeb. Isegi see, kui ta on meie vastuvõtule üldse tulnud, on juba väga rõõmustav. See tähendab, et inimene on teadlikult avaldanud soovi muuta midagi oma elus ja meie saame teda aidata. See on tore!