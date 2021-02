103 HEATEGIJAT | Proua Miralda teeb just seda, mis tema küla eakate inimeste elu paremaks muudab

"103 Eesti heategijat" on Delfi vabariigi aastapäeva traditsiooniline sari, mis keskendub sel aastal headele inimestele ja nende väärt tegudele. Kõiki heategijaid vaata siit!

"Neid ei kohusta nende ametipost ega muu positsioon, vaid nad on tavalised tagasihoidlikud inimesed meie keskelt," alustavad Raplamaa väikeküla Kasvandu eakad kirja, milles soovivad esile tõsta oma heategijat.

Et alati ei ole suure südamega inimesed väljapaistvad, nad ei trügi avalikkuse tähelepanu alla, vaid nad lihtsalt toimetavad päevast-päeva oma toimetusi ja leiavad aega ka teiste jaoks, kui keegi näeb abi vajavat.

"Kasvandu külas elavad enamasti vanemad ja üksikud inimesed. Iga murega ei lähe valda sotsiaaltöötaja juurde. Meile ulatab tihti abikäe Miralda Koplimets, ka pensionär, kes käesoleva aasta suvel jõuab oma 80. sünnipäevani."

Aitab rohud koju tuua

Näiteks juhtudel, kui kellelgi on olnud vaja kodust eemal, haiglas olla, on Miralda see, kes pakub abi: kütab toa soojaks, kastab ja hooldab toalilli, riisub sügisel õue lehtedest puhtaks. Talvel roogib lund. Kui vaja, toob Rapla apteegist rohudki hädalistele koju.

"Ikka toimetab Miralda suvel naabrinaise aias, kelle tervis paljusid töid enam teha ei luba, või viib teisele üksikule naabrimemmele värsket räime, mida keskuse juures kord nädalas müümas käiakse. Teisele naabrinaisele kellel silmanägemine nõrk, praeb räimed ja viib koju kätte, korjab suvel marjad ja keedab moosigi valmis.

Pealegi on ta suurepärane küpsetaja. Ikka on tema võrratud koogid ja kringlid meie kõigi sünnipäevalaudadel," kirjutavad Kasvandu elanikud.

"Meie hea abiline Miralda ei tee midagi erakordset, aga ta teeb just seda, mis meie küla vanade inimeste elu ja tuju paremaks muudab. Ta on meie tagasihoidlik heategija selle sõna kõige paremas mõttes!"

