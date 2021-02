103 HEATEGIJAT | Noor "Kingitud elu" vabatahtlik: kui tavaliselt on jõulud andmise aeg, siis minul on kogu aeg jõulud

"103 Eesti heategijat" on Delfi vabariigi aastapäeva traditsiooniline sari, mis keskendub sel aastal headele inimestele ja nende väärt tegudele. Kõiki heategijaid vaata siit!

Kui nädalavahetusel saab üks teismeline lõpuks koolist puhata ja rahus oma hobidega tegeleda, läheb Raimond raha koguma, kusagile kaubanduskeskusesse tundideks seisma. Miks ta seda teeb? "Minu motivatsioon on lihtsalt see, et saan kellelegi midagi anda. Kui tavaliselt on jõulud andmise aeg, siis minul on see kogu aeg. Olen ka ise haige, mind on küll raskem ravida, ma aitangi sellepärast teisi, keda on võimalik ravida," vastab ta.

"Kingitud elu" vabatahtlikuks sattus ta isa eeskujul, kes ta endaga ükskord kaasa võttis. "Vaatasin et täitsa tore on," meenutab Raimond ja lisab, et esimesel korral oli väike pettumus see, et kogutud summa jäi kasinaks.

Sõprade jaoks hea inimene

Mida ta sõbrad ja eakaaslased rahakogumisest arvavad – pole see ju nii tavapärane hobi 16-aastasel. “Mõned sõbrad käivad minuga kaasas, paljud ütlevad, et olen hea inimene,” sõnab Raimond tagasihoidlikult.

Umbes kahe aasta jooksul, mil ta vabatahtlikuna tegutsenud, on Raimondil välja kujunenud põhikohad, kus annetusi koguda. Tema lemmikuks on olnud Stockmanni kaubamaja, kuid Raimond tunnistab, et koroona tõttu on summad väiksemaks jäänud. Samuti meeldib talle olla värskes õhus, suvel üritustel kohal olla. Suurim summa, mis ta mõne tunniga kogunud, on pea 3000 eurot.

Küsimusele, kas niimoodi mitu tundi järjest ühes kohas seistes igav või väsitav ei ole, vastab Raimond lihtsalt: “Midagi hullu pole, olen ju spordipoiss.” Raimond armastabki jalgpalli mängida, igapäevaselt teeb ta seda Põhja-Tallinna JK Voltas. Raimondile meeldib ka palju värskes õhus viibida, kala püüda, isaga matkamas käia, looduses loomi vaadelda. Koolitundidest on ta lemmikumad reaalained – Raimond õpib majanduse suunal väikeklassis.

Millised on suure südamega noormehe soovitused teistele, kuidas teha head? “Räägin inimestele tavaliselt nii: kui iga inimene annaks ühe euro, kui palju me kokku saaks – kuskil 1,3 miljonit, sellega annaks ravida umbes 20 vähihaiget. Aga iga inimene võiks head teha seda, mis tal südames on,” usub Raimond.