103 HEATEGIJAT | Koroonaviiruse võitlustandril seisavad esireas just nemad

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Dr Nele Rasmann

Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkusarst dr Nele Rasmann on üks neid inimesi, kes on päevast päeva alates Eesti kõige esimesest COVID-19 patsiendist kuni tänaseni tegelenud raskete COVID-19 haigetega, neid ravinud ja nende tervenemisele kaasa elanud. Nakkusosakonna juhatajana on tema eestvedamisel arendatud intensiivravivõimekust COVID-19 patsientide paremaks ravimiseks. Praeguseks on nakkuskliinikus, kus dr Rasmann töötab, tegeletud rohkem kui 800 COVID-19 patsiendiga. Ta on hästi nõudlik nii enese kui kõigi teiste suhtes, kuid üksnes selle nimel, et patsiendid saaksid parimat abi.

Mariia Cheberiak

Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkusosakonna staažikas õendusjuht Mariia on aastate jooksul loonud tugeva ja hästitoimiva osakonna, mis on vastu pidanud kõikidele raskustele, ka keerulisele ja ettearvamatule COVID-19 perioodile, mil tal on jätkunud jaksu lahendada mistahes probleeme ja küsimusi üle kogu nakkuskliiniku. Tema juhtida ja korraldada on olnud nakkusosakonna õdede töö – ta on olnud õendustöötajatele ideaalne õpetaja, juhendaja, nõuandja. Ta seab alati esikohale patsientide heaolu ning on kolleegide seas kõrgelt hinnatud.

Vaata projekti "103 Eesti heategijat" kõiki heategijaid siit!