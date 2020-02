Peapiiskop Urmas Viilma: sinimustvalge pilguga võis ka okupatsiooniajal vaadata julgelt silma iseseisvuse põlgajale

Viilma kordas oma sõnavõtus paljutuntud tõsiasja, et paljud lapsed sünnivad siniste silmadega ning lisas: "Taevavärvi silmadega inimesele otsa vaadates näeme endale vastu vaatamas Eesti trikoloori värve – sinist, musta ja valget."

Viilma tõdes, et sinimustvalge on olnud eestlaste silmavärviks juba sajandeid enne seda, kui värvid, sinine, must ja valge said lipukangaks kokku õmmeldud. "Sinimustvalge pilguga võisid paljud meist okupatsiooniaastatel vaadata julgelt silma ka kõige vaenulikumale Eesti iseseisvuse põlgajale ning selle, vabadusest kõneleva pilgu vastu ei saanud keegi midagi ette võtta," lisas Viilma.

Sama võrdlusega jätkates ütles peapiiskop: "Pöörates täna pilgud Pika Hermanni torni heisatud sinimustvalgele, vaatame Eestile tema sünnipäevahommikul silma. Ja mis kõige tähtsam – meie Eesti vaatab meile ja kõigile teistele, kes siin elavad või meie maad külastavad, siirate ja külalislahkete sinimustvalgete silmadega vastu. Kui Eesti lipp tuules lehvib, näeme oma kodumaad meile kelmikalt ja sõbralikult silma pilgutamas. See tähendab, et meie maa, meie rahva ja meie iseseisvusega on Jumalale tänu kõik korras!"