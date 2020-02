OTSEBLOGI, FOTOD JA VIDEOD | Head Vabariigi aastapäeva! Veel viimased ettevalmistused: peagi algab Vabaduse väljakul kaitseväe paraad

Vabariigi aastapäev

Inimesed kogunevad Vabaduse väljakule. Väljaku juures on asfalt mustade jälgedega rikutud, ilmselt on tegemist eilse peaproovi tagajärgedega.

View this post on Instagram Head Vabariigi aastapäeva! Hommik algas nagu ikka piduliku lipuheiskamisega, seejärel pärgade asetamine Vabadussõja monumendi jalamile. Palju õnne meile! #🇪🇪 #🇪🇪❤️ #eestivabariik #iseseisvuspäev #vabariigiaastapäev #lipuheiskamine🇪🇪 #vabadussõjavõidusammas #pärg A post shared by Kaja Kallas (@kajakallas) on Feb 23, 2020 at 11:47pm PST

Peaminister Jüri Ratas ütles täna Vabadussõja võidusamba juures pärgade asetamise tseremoonial, et nii nagu sada aastat tagasi pärast Tartu rahulepingu sõlmimist ei võinud kaotada valvsust, peab meil tänagi olema valmisolek väga erinevateks väljakutseteks

Hommikul asetati pärjad Võidusamba jalamile.

View this post on Instagram Imekaunist sünnipäeva, armas Eestimaa! 🔵⚫⚪ A post shared by Jüri Ratas (@ratasjuri) on Feb 23, 2020 at 10:20pm PST

Suur hulk rahvast kogunes EV102 üritusele hommikul ka Narvas.

Veidi eelinfot ka õhtuse kajastuse osas. Delfis on oodata otseülekannet, mis algab kell 16.30.

Üritus Toompeal sai läbi ja rahvas lahkub. Kes aga tahab veel hommikul pidustustest osa saada, siis kell 9 toimub pärgade asetamine võidusamba jalamile Vabaduse väljakul.

Toompeal lauldakse hümni ning lipp kerkis masti.

Peagi algab lipuheiskamise tseremoonia, rahvast on juba kohal palju. Lipuheiskamise tseremooniale on kutsutud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, president Toomas Hendrik Ilves, president Arnold Rüütel, Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad ning Eesti Lipu Selts.

