OTSEBLOGI, FOTOD JA VIDEOD | Head Vabariigi aastapäeva! Kaitseväe paraad: Vabaduse väljakul sai uudistada võimsat lahingutehnikat. Publiku hulgas oli paras trügimine

Vabariigi aastapäev

Pikisilmi ootavad lapsed kui täiskasvanud lahingutehnika uudistamist. Praegu küll eraldab tehnikat ja huvilisi raudvõre.

Kätlemine pakub eriti rõõmu just pere pisematele!

Paraadi lõppedes saavad lapsed mõnede tankidega tutvust teha.

Lärm tunnistab tankide sõitu.

Muidugi ei puudu paraadilt ka välisüksused.

Ligi tuhat osalist on paraadiks valmis. Kohe see algabki!

Üks Bolti toidukuller on Vabaduse platsil täitsa hädas. Massi läbimine võtab palju aega, ometi surub kuller end visalt tankide poole edasi. Tea, kelle kiluleivad seal reisivad? Foto: Andres Putting

Vabaduse väljaku ning Harju tänava nurgal käib tohutu trügimine. Pressitakse rahvamassist edasi ja tagasi, mõned lausa kisavad teiste peale.

Herem tõi välja rahvusvahelised operatsioonid, kus Eesti aitab kaasa sealelavate inimeste heaolule. "Meie täna siin võime vaid arvata, kui paljud Mali elanikud nägid poegi elusana, sest nende õnneks valvasid rahu Eesti sõjamehed. Seal teatakse, nagu ka teistes riikides, kus Eesti sõdur kaitseb inimesi arulageda terrori eest."

Sõna võtab kindralmajor Martin Herem. "Head eestimaalased ja sõbrad, meil on täna 102-aastane oma riik. Oleme vabad, meil on rikas kultuur, elame normaalselt. Meil on palju sõpru ja liitlasi, kes jagavad samu väärtusi. Otsustame ise, mis suunas meie riik areneb."

President Kaljulaid tervitab liputoimkondi. Foto: Andres Putting

Saabub president Kersti Kaljulaid.

Kohe algab! Kohal on lisaks Eesti üksustele ka liitlased.

Vahva seik. Turvamehed kiigutavad valget ning Eesti lippudega kaunistatud vankrit edasi-tagasi. Eks vabariigi aastapäeva pidustustest polegi keegi liiga noor, et osa saada!Foto: Andres Putting

Inimesed kogunevad Vabaduse väljakule. Väljaku juures on asfalt mustade jälgedega rikutud, ilmselt on tegemist eilse peaproovi tagajärgedega. Foto: Andres Putting

Peaminister Jüri Ratas ütles täna Vabadussõja võidusamba juures pärgade asetamise tseremoonial, et nii nagu sada aastat tagasi pärast Tartu rahulepingu sõlmimist ei võinud kaotada valvsust, peab meil tänagi olema valmisolek väga erinevateks väljakutseteks

Hommikul asetati pärjad Võidusamba jalamile.

Suur hulk rahvast kogunes EV102 üritusele hommikul ka Narvas.

Veidi eelinfot ka õhtuse kajastuse osas. Delfis on oodata otseülekannet, mis algab kell 16.30.

Üritus Toompeal sai läbi ja rahvas lahkub. Kes aga tahab veel hommikul pidustustest osa saada, siis kell 9 toimub pärgade asetamine võidusamba jalamile Vabaduse väljakul.

Toompeal lauldakse hümni ning lipp kerkis masti.

Peagi algab lipuheiskamise tseremoonia, rahvast on juba kohal palju. Lipuheiskamise tseremooniale on kutsutud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, president Toomas Hendrik Ilves, president Arnold Rüütel, Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad ning Eesti Lipu Selts.

