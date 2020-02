FOTOD | Põhja-Tallinnas mälestati Vabariigi aastapäeva eel Loodearmee võitlejaid

Mälestusteenistuse viis läbi Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Jevgeni. Üritus oli pühendatud loodearmeelaste traagilisele saatusele ja nende panusele võitlusele Eesti iseseisvuse eest.

“Täpselt 102 aastat tagasi kuulutati Pärnus välja iseseisvuse manifest. Ja täpselt 100 aastat tagasi surid Kopli barakkides tüüfuse ja puuduliku arstiabi tõttu kümneid Loodearmee võitlejaid päevas. Ometi on nad võtnud osa Vabadussõjas Eesti poolel ja vääriksid kahtlemata paremat saatust,” sõnas Põhja-Tallinna vanem ja õigusajalooline Peeter Järvelaid.

Tema sõnul soovis nõukogude võim, et loodearmeelased jääksid unarusse, seetõttu hävitati nende kalmistu ja arhitekt Aleksandr Vladovski poolt projekteeritud memoriaalkabel hävitati barbaarselt 1946. aastal. Kalmistu territooriumile rajati elektrialajaam.

“Kahetsusväärselt kestab see olukord tänaseni – endise kalmistu territoorium on tähistamata, asub Kopli kalmistupargi aia taga ja osaliselt alajaama rajatiste all. Me ei tohiks sellega leppida, mistõttu alustab linn vajalike ettevalmiste tegemist, et endise Loodearmee kalmistu territooriumi korrastada ja taastada seal olnud kabel,” kinnitas Järvelaid.