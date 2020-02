102 ERILIST EESTI LOOMA | Videod: vaata, kes on tublid ja vaprad koerad Eesti teenistuses

Vaata kõiki 102 erilist Eesti looma SIIT!

Ärni

Ärni on noor teenistuskoer Piusa kordonis, kes saab märtsis alles kahe aastaseks. Noorele eale vaatamata on kutsikal käes juba esimene suur ja oluline töövõit – ta päästis alles hiljaaegu Võrus kadunuks jäänud ja võsast leitud meeltesegaduses eaka proua. Koera terava ninata ei osanuks ilmselt inimsilm nii tihedat padrikut läbi näha. Ärni andis aga „signaali“, kuhu vaadata ja kust otsida. 92-aastane proua leiti üles ja viidi koju.

Piusa kordoni koerajuht Kersti Nüüdile on Ärni teine teenistuskoer. Samal ajal treenib ta ka teist teenistuskoera, kes vanem ja kogenum – Aron. Seegi koer on näidanud häid tulemusi ning ilmselgelt andnud noorele Ärnile väga head eeskuju, kuidas jälgi ajada.

Vaata, mida räägib väikesest Ärnist tema perenaine:

Raita

Kuueaastane vene jahispanjel Raita on teenekas politsei- ja piirivalveameti narkokoer. Raita sai tänavu preemia, ta tituleeriti 2019. aasta parimaks narkokoeraks ning tänu tema teravale ninale on kurjategijatelt suurtes kogustes sõltuvusaineid konfiskeeritud.

Aprillikuus leidis Raita sõiduki läbivaatusel mitmest kohast narkootilist ainet ning ühel läbiotsimisel avastas suure koguse ecstasy tablette. Raita on koos oma koerajuhi Nataljaga panustanud väga palju noortega töötamisse ning tutvustanud koolides oma tegevusi.

PPA

Vene jahispanjelina sobib Raita oma omaduste poolest just narkokoeraks. Ta on sotsiaalne, väga sõbralik ja väikest kasvu, mis on kõik tähtsad eeldused edukaks tööks narkokoerana.

Vedur