VIDEO | Indrek Tarand: kui Eestis on ülelaetud olukord, siis mina pakun piksevarda teenust

Tarandi hinnangul viitas president Kersti Kaljulaid oma kõnes sellele, et Eestit on tabanud suurem vihalaine, millest tuleb üle olla ja jagu saada, ehkki isegi tema advokaat on hakanud sattunud rünnaku alla.

Tema hinnangul ei oska inimesed tehnoloogiliste võimaluste avardudes enam käituda ja arvavad, et kui sotsiaalmeedias halvasti ütlemisel pole koheseid tagajärgi, siis võib tänaval sedasama teha.

Küsimusele, mida arvab ta kuuldustest, nagu üritaks endine Keskerakonna esimees ja korruptsioonis süüdistatuna kohtu all olnud ning halva tervise tõttu kohtupidamisest pääsenud Edgar Savisaar kandideerida üksikkandidaadina Euroopa Parlamenti, vastas Tarand, et tema vastu valimisvõitlusse sööstmine mõjuks Savisaare tervisele veel halvemini kui kohtuistungitel osalemine.