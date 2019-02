OTSEBLOGI ja FOTOD | Head Vabariigi aastapäeva! Vabaduse väljakul toimub suur kaitseväe paraad, kus osalejaid üle 900

Vabariigi aastapäev

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaitsevae-juhataja-paraadikones-kui-vabadussojas-lahingumoon-otsa-sai-kaitsti-positsioone-ka-kive-pildudes?id=85416579

Vabariigi aastapäeva tähistamine Kuressaares.

Endine esileedi Evelin Ilves tähistab Vabariigi aastapäeva eriti meeldejäävalt. https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/fotod-kalarannast-evelin-ilves-tahistab-eesti-sunnipaeva-kaelani-kulmas-vees?id=85415973

https://annestiil.delfi.ee/uudised/fotod-president-kersti-kaljulaid-kannab-paraadil-eritellimusena-valminud-mosaici-mantlit?id=85416301

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnas-toimub-tana-ekre-torvikurongkaigu-ja-natsismivastane-protestimeeleavaldus-politsei-kokkuporgete-parast-ei-muretse?id=85416189

Kohal on ka tragid neljajalgsed korravalvurid.

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/photos/a.2266728076933312/2266734546932665/?type=3&width=500

Kuuldavasti tehti paraadi kavas kiire muudatus. Lennukid Vabaduse väljaku kohalt üle ei lenda. Põhjuseks kehvad ilmastikuolud.

Paraadi on vaatama tulnud ka Toomas Hendrik Ilves koos abikaasa Ievaga.

https://annestiil.delfi.ee/mood/fotod-moeloojad-jagavad-millised-erilised-ballikleidid-nende-kae-all-vastuvotuks-valmisid?id=85416251

Eesti Pangas avati suur näitus "Eesti Vabariigi raha kujunemise lugu" https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=241937

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=241935

Vabaduse väljaku bussipeatusesse on lukustatud jalgratas, mil valimisi puudutav sõnum.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/presidendi-kantselei-kaljulaidi-kulmetusest-hoiame-haalt-aastapaevakone-saab-peetud?id=85416091

Pidu Tartus raekoja platsil.

Samal ajal Vabaduse väljaku juures. Ettevalmistused käivad, paraad algab tunnikese pärast.

Aastapäevatervitused päästeametilt. https://www.facebook.com/paasteamet/videos/2099653583459789/&show_text=0&width=560

Vahva hetk lipu austamise tseremoonialt Tartust.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tallinnas-kaarli-kirikus-tahistatakse-vabariigi-aastapaeva-teenistusega?id=85415975

Tallinnas Kaarli kirikus toimub jumalateenistus. Kohal on ka riigipea Kersti Kaljulaid! Tema puhul on usuleigus teada, ent 24. veebruaril on ta üldiselt kirikus käinud. Meenutuseks: Kaljulaid on esimene Eesti riigipea, kes keeldus oma ametisse nimetamise päeval tema auks korraldatavast tänujumalateenistusest. President Kersti Kaljulaid ütles siis poleemikat tekitanud kirikutseremooniast keeldumise intsidenti kommenteerides, et riiklike tähtpäevade, samuti kiriklike pühade puhul kirikus käimine ei oleks siiras olukorras, kus kirikuskäik pole olnud tema jaoks varem nende tähtpäevade osa.

Tartu Tähetorni juures toimus kell 10 lipu austamise tseremoonia. Nagu pildilt näha, siis olid kohal ka Odini sõdalased.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tallinnas-asetati-vabadussamba-jalamile-parjad-sojas-hukkunute-malestuseks?id=85415695

https://www.delfi.ee/news/ev101/uudised/ligi-14000-fotot-eesti-vabariigi-sajandast-sunnipaevast-on-nuud-koigile-nahtavad?id=85415711

Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile. Kõne pidas ka peaminister Jüri Ratas.

https://omamaitse.delfi.ee/toidutrendid/presidendi-peakokk-vaatab-ajas-tagasi-kuidas-on-presidendi-vastuvotumenuu-aastate-jooksul-muutunud?id=85393923

https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-toompeal-said-ule-aastate-kokku-neli-noort-kes-30-aasta-eest-rahvuslipu-heiskasid?id=85415545

Vahva algatus! https://www.delfi.ee/news/ev101/uudised/eesti-terviseradadel-tehakse-tana-vabariigi-terviseks-tiir-umber-maakera?id=85415479

https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2266643246941795&width=500

https://annestiil.delfi.ee/uudised/fotod-julgelt-sinimustvalge-juuksur-tegi-eesti-sunnipaevaks-lipuvarvides-soengu?id=85414773

Heidame pilgu tänasele päevakavale. Kell 9 pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile. Kell 10 jumalateenistus Kaarli kirikus. Kell 12 Eesti Kaitseväe paraad Tallinnas Vabaduse väljakul. Kell 13.30 teaduspreemiate, kultuuri- ja spordipreemiate ning F. J. Wiedemanni keeleauhinna üleandmine Eesti Teaduste Akadeemia maja saalis. Kell 18 Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik kontsert ja vastuvõtt Estonia teatri- ja kontserdimajas. Kell 20.30 vabaõhupidu "Aja mustrid" Tallinnas Islandi väljakul. Sündmus on linna kingitus Eesti sünnipäeva puhul ning kõigile tasuta.

Iseseisvuspäeva lipuheiskamise tseremoonial võrdles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma sinimustvalge lipu igahommikust heiskamist ja õhtust langetamist Eesti südamepulsiga, mis tuksub üle Eestimaa ja üle kõigi Eesti inimeste rahustavalt ja kindlalt. See, et Eesti lipp on võinud juba 30 aastat iga päev, jaaniööd välja arvatud, rütmiliselt tõusta ja langeda, annab põhjuse tänamiseks. "Jumalale tänu – Eesti riigi süda on rütmis," lõpetas Viilma oma kõne, õnnistades seejärel Jumala nimel Pika Hermanni tippu heisatud lippu, Eesti riiki, tema juhte ja rahvast.

"Uskuge Eestisse, mis on täis naeru ja lugupidamist. Mõistmist ja loomingut. Vabadust ja austavat sõnakasutust. Hoolimist ja tarmukust. Jõuluootust ja jaanipäeva ärevust. Kus on kahjuks nii kurbi mälestusi aga ka rõõmsat ootust. Kus on koostegemise lusti ja armastust. Kus kõlab ilus eesti keel ja kus kõik tunnevad end kui kodus. Uskuge Eestisse kus igaüks saab olla see, kes ta tahab. Vaba inimene vabal maal. Õnne ja rõõmu teie kodudesse. Mina usun Sinusse, Eesti. Elagu Eesti Vabariik," lausus Nestor.

"Head kaasmaalased! Eesti riik on tugev siis kui me usume temasse. Usume nii nagu teevad seda need tuhanded lauljad, tantsijad ja peolised, kes sellel suvel juubelilaulupeol meid oma loominguga haaravad. Või nii nagu teevad seda sellel aastal armsa ümmarguse maakera igast nurgast siia sõitvad ESTO päevadel osalejad. Nad teavad, et Eesti Vabariik ei ole vanaema mälestus või muinasjutt lapsepõlvest, vaid koht, mis neid hoiab ja neist lugu peab. Ja kui mõni neist pole saanud aega Eesti koju mitme aasta jooksul tulla siis ei maksa imestada, kui nad nähtust siirast rõõmu tunnevad. Nad usuvad Eestisse," sõnas riigikogu esimees Eiki Nestor.

Riigipea peab kõnet kell 18.00, loodetavasti on selleks ajaks ka presidendi hääl korda saanud. https://www.delfi.ee/news/ev101/uudised/president-kersti-kaljulaid-on-haalega-hadas-homme-ootab-riigipead-mitu-tahtsat-ulesastumist?id=85414573

https://www.delfi.ee/news/ev101/uudised/ev101-unistust-vaata-millest-unistavad-vabariigi-sunnipaeval-101-eesti-inimest?id=85405651

Tea, palju osalisi tuleb? 5000? 10 000? On selge, et tõrvikurongkäik toob kokku palju inimesi. Vaata, kus kõnnitakse. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaart-vaata-kus-ekre-toetajad-homme-torvikutega-marsivad?id=85413499

Väike pilguheit sellele, mida täna oodata. https://www.delfi.ee/news/ev100/uudised/video-ja-fotod-sodurid-teevad-homse-paraadi-tarbeks-proovi?id=85414361

Siin ka tänase päeva kajastusest lähemalt. https://www.delfi.ee/news/ev101/uudised/poliitilistest-intriigidest-moeparlite-ja-torvikuteni-veeda-eesti-101-sunnipaev-delfiga?id=85403141