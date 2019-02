FOTOD | President andis liputoimkonnale paraadiks üle kaitseväe ohvitseri mõõga ja kaitseväe peastaabi ülem sai brigaadikindrali auastme

Mõõgatseremoonia järel andis Kaljulaid praegusele kaitseväe peastaabi ülemale ja endisele Tapal baseeruva 1. jalaväebrigaadi juhile Veiko-Vello Palmile üle brigaadikindrali auastme.

"Veiko-Vello Palmi nägu on meie esimene jalaväebrigaad ja see on väärikas nägu. See on jalaväebrigaad, kus väljaõppel olevaid ajateenijaid koheldakse suurepäraselt, kus neist peetakse lugu kui tulevastest reservistidest. See on jalaväebrigaad, kuhu on integreeritud meie NATO pataljon," sõnas riigipea.

"Nüüd on tema ülesandeks võtta meie kaitse-eelarvest välja viimast, kasutada seda ressurssi, mis meil on parimal moel planeerimiseks, et lisaks meie kaitsetahtele oleks meil ka vajalikku relvastust," märkis Kaljulaid. "Ja kuigi me kindral Heremi sõnade järgi oleme valmis võitlema ka kivikirvestega, siis meil seda vaja teha ei ole. Meil on kokkulepe, et veidi rohkemgi kui kaks protsenti meie eelarvest on kaitseväe käsutuses ja olulist rolli mängib siin ka brigaadikindral Palm," lisas ta.

Tunamullu alustas president Kersti Kaljulaid uut traditsiooni, andes kaitseväe liputoimkonnale paraadiks üle kaitseväe ohvitseri mõõga, mille toimkond pärast 24. veebruaril toimuvat paraadi tagastab.

Kaitseväe ohvitseri mõõga numbriga 0001 annetas presidendile Eesti reservohvitseride kogu aastal 2006.