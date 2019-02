Eesti terviseradadel tehakse täna vabariigi terviseks tiir ümber maakera

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnul on terviseradadele oodatud kõik Eestimaa inimesed. „Tähtsust ei oma vanus, liikumisviis ega tempo. Oluline on tulla üksi või koos perega terviserajale, teha värskes õhus tiir või kaks ning liikumisest rõõmu tunda. Palume oma läbitud distants ka meie kodulehel registreerida, et saaksime õhtul liita kõigi eestimaalaste liigutud meetrid ja kilomeetrid kokku ning vaadata, mitu tiiru ümber maakera jõudsime pidupäevaks peale teha,“ ütles Lõoke.

Organiseeritud tegevusi toimub paljudel radadel üle Eesti: Suusasõidud Narvas, Põltsamaal Kuningamäel ja Arvatel, matkad Pirital, Rakkes, Tamsalus, Kuremaal, Järvakandis. Ühtlasi on osadel radadel vabatahtlikud treenerid, kes annavad nõu suusatehnika ja varustuse kohta. Kl 11-15 on treenerid rajal Pirital, Nõmmel, Tehvandil, Paliveres ja Palal. Suusatrennide ja üleskutse kohta leiab infot Facebookis sündmuse lehel.

“Eesti sünnipäeval on hea kingitus iseendale, perele ja Eestile tulla õue ja liikuda ning nautida värsket õhku. Väga lahkesti on palutud ka tänaste tegemiste kohta pilte ja videosid sotsiaalmeedias jagada, lisades teemaviite #terviserajad,“ ütles Eesti Terviserajad SA juhataja Alo Lõoke.