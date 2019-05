VIDEO | Helir-Valdor Seeder valimisaktiivsusest: tulemus oli ootuspärane

Kuigi valimiste eel ennustati, et protestiks valitsuserakondade vastu on valimisaktiivsus veelgi madalam, ei arva Seeder, et sellel oleks olnud suur mõju. "Need, kes Euroopa parlamendi valimistele lähevad, need lähevad olenemata sellest, mis siseriiklikus poliitikas hetkel toimub," sõnas ta.

Isamaa valimistulemust Seeder prognoosida ei tahtnud, kuid rõhutas, et hoolimata sellest, kas toetus on tõusnud või jäävad nad kohast europarlamendis ilma, kavatseb erakond tulemust põhjalikult analüüsida.