VIDEO | Europarlamenti pääsenud Yana Toom: need olid osati protestivalimised

"Ilmselt teatud määral olidki protestivalimised, mis pole õige, aga see on väga arusaadav emotsionaalselt, nii et siin ei saa inimestele midagi ette heita," ütles Toom.

Nagu eelmistel europarlamendi valimistel, sai Keskerakond ka tänavu ühe mandaadi. Põhjus, miks Keskerakond ei saanud teist mandaati, võib Toomi sõnul olla viga valimiste süsteemis, sest talle tundub ebaõiglane, et suure häältesaagi kogunud erakond jäi taas ühe kohaga.

Küsimusele, mida teeb Toom järgmisel viiel aastal parlamendis teisiti kui varem, vastas ta: "Ilmselt teen paremini tööd - mida veel?".