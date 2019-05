"Ma ei tea, kas ja mismoodi minu koostöö näiteks Jaak Madisoniga hakkab välja nägema kui üldse. Kas ma saan teha Yana Toomiga koostööd, kui ta hakkab järjekordselt lükkama läbi kodakondsuseta isikutele hääleõiguse andmist või vene keeles taotlust Euroopa Parlamendis. Ma lähen sinna ikkagi selle maailmavaatega, mis mul on, aga kui on vähegi võimalik koostööd teha Eesti saadikutega, siis muidugi ma teen seda," kinnitas Kaljurand.

Kaljurand ütles, et kuigi tal on oma lemmikteemad, siis kavatseb ta parlamendis tegeleda kõigega, mis on Eestile oluline.