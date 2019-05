VIDEO | Vaatleja esitas kaebuse, sest ei saanud europarlamendi e-häälte kokkulugemist salvestada

Valimisteenistuse töötajate hinnangul võis vaatleja Sulev Švilponise videokaamerates olla sidevahendeid, mille abil saab e-hääletamise tulemusi avalikustada enne lubatud tähtaega.

Švilponiselt küsiti enne ruumi sisenemist, kas tal on sidevahendid ja ta ütles selgelt, et ei ole, ütles valimisteenistuse meediavaldkonna nõunik Kristi Kirsberg Delfile.

Portaali DigiGeenius andmetel oli tal tegelikult kaasas kokku kolm kaamerat, millega jäädvustas ta toimunut erinevate nurkade alt, lisaks üks helisalvesti.

Vaatleja laadis veebikeskkonda YouTube üles video, mille lõpus on kuulda, et valimisteenistuse töötajad esitasid talle palve salvestamine lõpetada, mille peale mees seda ka tegi.

Kirsber selgitas, et Euroopa Parlamendi valimised on võrreldes teiste valimistega rangemad, kuna infot ei tohtinud avaldada enne südaööd. Nimelt on seaduses kirjas, et hääletamistulemusi ei või avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

"Valimisteenistuse kohustus on tagada, et elektrooniliste häälte lugemise ruumis seda nõuet järgitakse, seetõttu kontrolliti ka Sulev Švilponise üles pandud kaamerat," ütles ta. "Oluline on rõhutada, et Sulev Švilponisel paluti vaid kaamera kinni panna, teda ei sunnitud saalist lahkuma ehk et tal võimaldati vaatlemist igati jätkata."